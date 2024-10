UP By-Election : यूपी उपचुनाव टालने के लिए BJP ने खटखटाया चुनाव आयोग का दरवाजा, मतदान 20 नवंबर को कराने की मांग

UP Bye-Election : यूपी (UP) में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने नौ सीटों पर होने वाले उपचुनाव को एक हफ्ता टालने का अनुरोध किया है। पार्टी ने इस संबंध में उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (Chief Electoral Officer of Uttar Pradesh) को पत्र लिखा है। पत्र में मांग की गई है कि प्रदेश में नौ सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को वोटिंग कराई जाए।