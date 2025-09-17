UP Heavy Rain Alert : यूपी के कई जिलों में भारी बारिश व वज्रपात का अलर्ट, 19 तक यहां होगी मूसलाधार बरसात

लखनऊ। यूपी में बुधवार से प्रदेश के कई जिलाें में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी वर्षा तो पश्चिमी यूपी में भी मध्यम से तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। 19 सितंबर के बाद से बारिश का प्रभाव कम होना शुरू होगा। राजधानी लखनऊ में भी बुधवार को दिन में मध्यम तो रात में भारी बारिश के आसार हैं जो गुरुवार को भी जारी रहेगी।

प्रदेश भर में कहीं मध्यम तो कहीं भारी बारिश का दौर चल रहा है। मंगलवार को सबसे अधिक 146 मिमी बारिश बाराबंकी में दर्ज की गई। इसके अलावा गोंडा के कर्नलगंज में 141 मिमी, बहराइच के महसी में 119 मिमी, कैसरगंज में 112 मिमी व नानपारा में 105 मिमी बारिश दर्ज की गई। लखीमपुर के शारदानगर में 104.4 मिमी और अयोध्या में 93.6 मिमी बारिश दर्ज की गई। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश बुधवार को भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में होगी लेकिन पश्चिमी यूपी में भी कहीं मध्यम तो कहीं तेज बारिश की संभावना है। मंगलवार को बारिश की वजह से रविवार की अपेक्षा तापमान में 4 से 5 डिग्री की कमी दर्ज की गई। बुधवार को तापमान में और कमी आ सकती है।

इन जिलों में भारी से बहुत बारिश का ऑरेंज अलर्ट

गोंडा, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या और आसपास के इलाके।

यहां भारी वर्षा का येलो अलर्ट

बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, संत कबीर नगर, बस्ती, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, सीतापुर, हरदोई, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, अंबेडकर नगर एवं आसपास के इलाकों में।

इन जिलों में वज्रपात होने की संभावना

बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर एवं आसपास के इलाकों में।