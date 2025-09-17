  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. UP Heavy Rain Alert : यूपी के कई जिलों में भारी बारिश व वज्रपात का अलर्ट, 19 तक यहां होगी मूसलाधार बरसात

UP Heavy Rain Alert : यूपी के कई जिलों में भारी बारिश व वज्रपात का अलर्ट, 19 तक यहां होगी मूसलाधार बरसात

यूपी में बुधवार से प्रदेश के कई जिलाें में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी वर्षा तो पश्चिमी यूपी में भी मध्यम से तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। 19 सितंबर के बाद से बारिश का प्रभाव कम होना शुरू होगा। राजधानी लखनऊ में भी बुधवार को दिन में मध्यम तो रात में भारी बारिश के आसार हैं जो गुरुवार को भी जारी रहेगी।

By संतोष सिंह 
Updated Date

लखनऊ। यूपी में बुधवार से प्रदेश के कई जिलाें में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी वर्षा तो पश्चिमी यूपी में भी मध्यम से तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। 19 सितंबर के बाद से बारिश का प्रभाव कम होना शुरू होगा। राजधानी लखनऊ में भी बुधवार को दिन में मध्यम तो रात में भारी बारिश के आसार हैं जो गुरुवार को भी जारी रहेगी।

पढ़ें :- यूपी स्वास्थ्य विभाग की भ्रष्ट व बीमार व्यवस्था ने गोण्डा जिले में 24 घंटे में निगल ली दो नवजातों की जिंदगी, 49 हजार दो फिर ले जाओ शव

प्रदेश भर में कहीं मध्यम तो कहीं भारी बारिश का दौर चल रहा है। मंगलवार को सबसे अधिक 146 मिमी बारिश बाराबंकी में दर्ज की गई। इसके अलावा गोंडा के कर्नलगंज में 141 मिमी, बहराइच के महसी में 119 मिमी, कैसरगंज में 112 मिमी व नानपारा में 105 मिमी बारिश दर्ज की गई। लखीमपुर के शारदानगर में 104.4 मिमी और अयोध्या में 93.6 मिमी बारिश दर्ज की गई। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश बुधवार को भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में होगी लेकिन पश्चिमी यूपी में भी कहीं मध्यम तो कहीं तेज बारिश की संभावना है। मंगलवार को बारिश की वजह से रविवार की अपेक्षा तापमान में 4 से 5 डिग्री की कमी दर्ज की गई। बुधवार को तापमान में और कमी आ सकती है।

इन जिलों में भारी से बहुत बारिश का ऑरेंज अलर्ट

गोंडा, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या और आसपास के इलाके।

यहां भारी वर्षा का येलो अलर्ट

पढ़ें :- VIDEO-गोण्डा सीएमओ रश्मि वर्मा का दो नवजातों की मौत पर शर्मनाक बयान, बोलीं- एक बच्चा मर गया तो क्या हुआ? हजारों जिंदा हैं, लड्डू खाने जाइए...

बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, संत कबीर नगर, बस्ती, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, सीतापुर, हरदोई, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, अंबेडकर नगर एवं आसपास के इलाकों में।

इन जिलों में वज्रपात होने की संभावना

बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर एवं आसपास के इलाकों में।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

नशे के कारोबार के वर्चस्व को लेकर दो पक्षो में मारपीट और फायरिंग, मौके पर पहुंची पुलिस दोनों पक्ष फरार

नशे के कारोबार के वर्चस्व को लेकर दो पक्षो में मारपीट और...

UP News : कोलकाता सड़क हादसे में यूपी के छह लोगों की मौत, श्रद्धालु जगन्नाथपुरी गए थे दर्शन करने

UP News : कोलकाता सड़क हादसे में यूपी के छह लोगों की...

Lucknow News :लखनऊ कैसरबाग हादसे के बाद मेयर - विधायक आमने सामने , दोनों में हुआ नोकझोक

Lucknow News :लखनऊ कैसरबाग हादसे के बाद मेयर - विधायक आमने सामने...

UP Heavy Rain Alert : यूपी के कई जिलों में भारी बारिश व वज्रपात का अलर्ट, 19 तक यहां होगी मूसलाधार बरसात

UP Heavy Rain Alert : यूपी के कई जिलों में भारी बारिश...

योगी सरकार ने छह विशेष सचिव का तबादला, देखें लिस्ट, किसको कहां मिली तैनाती?

योगी सरकार ने छह विशेष सचिव का तबादला, देखें लिस्ट, किसको कहां...

देहरादून में आसमान से बरसी मौत, प्राकृतिक आपदा चपेट में आने से मुरादाबाद के 6 लोगों की मौत 3 लापता गांव में छाया मातम

देहरादून में आसमान से बरसी मौत, प्राकृतिक आपदा चपेट में आने से...