UP Toll Tax Hike : यूपी में तीन बड़े एक्सप्रेसवे पर बढ़ा टोल टैक्स, एक अप्रैल से सफर हुआ महंगा

UP Toll Tax New Rates: यूपी (UP) में एक अप्रैल से इन एक्सप्रेसवे पर यात्रा करने वाले वाहन चालकों अब अपनी जेब ढ़ीली करनी पड़ेगी है। राज्य के तीन प्रमुख एक्सप्रेसवे-आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे​ (Agra-Lucknow Expressway), पूर्वांचल एक्सप्रेसवे (Purvanchal Expressway) और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे (Bundelkhand Expressway), पर टोल टैक्स दरों में वृद्धि की गई है।