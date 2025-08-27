UP IPS Transfer : यूपी में चार आईपीएस अफसरों का हुआ तबादला, विजय मीणा पीटीसी सीतापुर भेजे गए, देखें लिस्ट

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बुधवार को चार 4 आईपीएस अफसरों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया है। विजय सिंह मीणा पीटीसी सीतापुर भेजे गए, आकाश कुलहरी आईजी रेंज झांसी बनाए गए, केशव कुमार चौधरी अपर पुलिस आयुक्त कमिश्नर बनाए गए और कल्पना सक्सेना को आईजी मेरठ सेक्टर बनाया गया है।

एक दिन पहले पांच आईपीएस के हुए तबादले

इसके पहले शासन ने मंगलवार को पांच आईपीएस अफसरों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल किया। पॉवर कॉर्पोरेशन में डीजी एमके बशाल को होमगार्ड संगठन का महासमादेष्टा बनाया गया। बीती 31 जुलाई को बीके मौर्या के सेवानिवृत्त होने के बाद होमगार्ड संगठन के महासमादेष्टा का पद रिक्त था। पीटीसी सीतापुर में तैनात एडीजी जय नारायन सिंह को पॉवर कॉर्पोरेशन भेजा गया।

डीजीपी मुख्यालय में एडीजी प्रशासन प्रशांत कुमार द्वितीय को एडीजी पुलिस मुख्यालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। पीएसी में तैनात आईजी उपेंद्र कुमार अग्रवाल को इंटेलिजेंस मुख्यालय भेजा गया। प्रतीक्षारत डीआईजी सत्येंद्र कुमार को पीएसी में आगरा अनुभाग का डीआईजी बनाया गया।