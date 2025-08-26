UP IPS Transfer : योगी सरकार ने पांच आईपीएस अधिकारियों का किया तबादला, एमके बशाल बनाए गए डीजी होमगार्ड

यूपी की योगी सरकार (Yogi Government) ने मंगलवार को पांच आईपीएस अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया है। आईपीएस एम के बशाल को डीजी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड से डीजी होमगार्ड,आईपीएस जय नारायण सिंह ADG पीटीसी सीतापुर से अब ADG पावर कॉरपोरेशन की ज़िम्मेदारी व प्रशांत कुमार -2 ADG प्रशासन के साथ साथ ADG मुख्यालय का भी चार्ज संभालेंगे।
इसी तरह उपेंद्र कुमार अग्रवाल को पुलिस महानिरीक्षक अभिसूचना के पद पर नियुक्ति दी गई है। वह अभी तक पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी के पद पर तैनात थे। सतेंद्र कुमार को पुलिस उपमहानिरीक्षक, पीएसी, अनुभाग आगरा के पद पर नियुक्त किए गए हैं। वह अभी तक पुलिस उपमहानिरीक्षक के रूप में प्रतीक्षारत थे।