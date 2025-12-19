UP Legislature Winter Session 2025 : सीएम योगी, बोले- सरकार वंदे मातरम सहित हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार

लखनऊ। यूपी विधानमंडल का शीतकालीन सत्र (UP Legislature Winter Session 2025) आज से शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) ने कहा कि आज से सदन की कार्यवाही शुरू हो रही है। 24 जनवरी को हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम (National Song Vande Mataram) पर चर्चा का आयोजन किया जाएगा। 24 जनवरी को यूपी का स्थापना दिवस (Uttar Pradesh Foundation Day) भी है। हमने सर्वदलीय बैठक में विपक्षी दलों से चर्चा के लिए अनुरोध किया है।

उन्होंने कहा कि सरकार हर विषय पर चर्चा के लिए और हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। सदन की कार्यवाही के पहले दिन नेता सदन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) और नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय (Leader of the Opposition Mata Prasad Pandey) सहित सभी दलों के नेताओं ने स्वर्गीय सपा विधायक सुधाकर सिंह (Late SP MLA Sudhakar Singh) के निधन पर समाज में दिये गए उनके योगदान को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी।

कफ सिरप कांड और एसआईआर पर हंगामे के आसार

सत्र के पहले दिन समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) समेत विपक्षी दल कोडीन कफ सिरप (Codeine Cough Syrup) की तस्करी और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान (SIR) को लेकर हंगामा कर सकता है। साथ ही, सदन में वंदे मातरम पर होने वाली चर्चा का विरोध भी किया जा सकता है।

आज सत्र शुरू होने के दिन सपा के विधान परिषद सदस्य आशुतोष सिन्हा (SP Legislative Council Member Ashutosh Sinha) ने कफ सिरप कांड (Cough Syrup Scandal) को लेकर योगी सरकार (Yogi Government) पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे लोगों पर बुलडोजर क्यों नहीं चला रही है। हजारों करोड़ रुपये का गबन हुआ है और जहरीली कफ सिरप (Poisonous Cough Syrup) पीने से बच्चों की मौत हुई है। क्या बुलडोजर का ड्राईवर भी कफ सिरप पीकर सो गया है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए।