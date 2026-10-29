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लखनऊ स्नातक सीट पर कांति सिंह पटेल की बड़ी जीत : सपा के खाते में आयी चौथी सीट, वाराणसी स्नातक पर जीत लगभग तय

UP MLC Election Result : उत्तर प्रदेश की 11 विधान परिषद सीटों पर हुए चुनाव में सत्ताधारी भाजपा और विपक्षी दल सपा के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिली है। अब तक 11 में से 10 सीटों पर नतीजे आ चुके हैं, जिनमें भाजपा ने छह सीटों पर कब्जा किया है। जबकि, सपा ने चार सीटें अपने नाम की हैं। वहीं, वाराणसी स्नातक पर सपा उम्मीदवार आशुतोष सिन्हा लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। आइये जानते हैं कि अब आए सीटों पर नतीजों में किसने, कहां से और कितने वोटों से जीत दर्ज की है-

By Abhimanyu 
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UP MLC Election Result : उत्तर प्रदेश की 11 विधान परिषद सीटों पर हुए चुनाव में सत्ताधारी भाजपा और विपक्षी दल सपा के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिली है। अब तक 11 में से 10 सीटों पर नतीजे आ चुके हैं, जिनमें भाजपा ने छह सीटों पर कब्जा किया है। जबकि, सपा ने चार सीटें अपने नाम की हैं। वहीं, वाराणसी स्नातक पर सपा उम्मीदवार आशुतोष सिन्हा लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। आइये जानते हैं कि अब आए सीटों पर नतीजों में किसने, कहां से और कितने वोटों से जीत दर्ज की है-

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उत्तर प्रदेश की 10 विधान परिषद सीटों पर चुनाव के नतीजे

1. मेरठ स्नातक क्षेत्र- दिनेश कुमार गोयल (भारतीय जनता पार्टी) ने कुल 24,929 मत प्राप्त कर जीत दर्ज की।

2. आगरा स्नातक क्षेत्र- डा० मानवेंद्र प्रताप सिंह, गुरु जी (भारतीय जनता पार्टी) ने कुल 42,743 मत प्राप्त कर जीत दर्ज की।

3. इलाहाबाद-झांसी स्नातक क्षेत्र- डा० मान सिंह यादव (समाजवादी पार्टी) ने कुल 60,358 मत प्राप्त कर जीत दर्ज की।

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4. लखनऊ शिक्षक क्षेत्र- उमेश द्विवेदी (भारतीय जनता पार्टी) ने कुल 13,179 मत प्राप्त कर जीत दर्ज की।

5. वाराणसी शिक्षक क्षेत्र- लाल बिहारी यादव (समाजवादी पार्टी) ने कुल 11,612 मत प्राप्त कर जीत दर्ज की।

6. आगरा शिक्षक क्षेत्र- डॉ० आकाश अग्रवाल (समाजवादी पार्टी) ने कुल 14,046 मत प्राप्त कर जीत दर्ज की।

7. मेरठ शिक्षक क्षेत्र- श्रीचन्द शर्मा (भारतीय जनता पार्टी) ने कुल 18,099 मत प्राप्त कर जीत दर्ज की।

8. बरेली-मुरादाबाद शिक्षक क्षेत्र- डा० हरी सिंह ढिल्लो (भारतीय जनता पार्टी) ने कुल 21,672 मत प्राप्त कर जीत दर्ज की।

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9. गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक क्षेत्र- ध्रुव कुमार त्रिपाठी (भारतीय जनता पार्टी) ने कुल 16,790 मत प्राप्त कर जीत दर्ज की।

10. लखनऊ स्नातक क्षेत्र- कांति सिंह (समाजवादी पार्टी) ने कुल 56,905 मत प्राप्त कर जीत दर्ज की।

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