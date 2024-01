UP New DGP : यूपी पुलिस के नए मुखिया प्रशांत कुमार ने संभाला कार्यभार, योगी के पसंदीदा अफसरों की लिस्ट में हैं शामिल

UP New DGP : New Chief of UP Police Prashant Kumar takes charge, is included in the list of Yogi's favorite officers.