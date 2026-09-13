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UP News : सरकारी मेडिकल कॉलेजों में नहीं बढ़ी सीटें, छह नए निजी कॉलेजों को मिली मान्यता

उत्तर प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस (MBBS) की एक भी सीट नहीं बढ़ी हैं, जबकि निजी क्षेत्र में 1200 सीटें बढ़ गई हैं। इसमें छह नए मेडिकल कॉलेजों को मान्यता दी गई है।

By santosh singh 
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लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस (MBBS) की एक भी सीट नहीं बढ़ी हैं, जबकि निजी क्षेत्र में 1200 सीटें बढ़ गई हैं। इसमें छह नए मेडिकल कॉलेजों को मान्यता दी गई है।

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नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों एवं उनमें मौजूद सीटों का ब्योरा जारी कर दिया है। खास बात यह है कि इस वर्ष किसी भी सरकारी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सीटें नहीं बढ़ी हैं। पिछले वर्ष की तरह ही सरकारी क्षेत्र के 49 कॉलेजों में 5700 सीटों पर दाखिला होगा।

इसमें ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज नोएडा (ESIC Medical College, Noida) और वाराणसी की 50-50 सीटें शामिल हैं। निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों में 1200 सीटें बढ़कर कुल सीटों की संख्या 8700 हो गई है। इसमें छह नए कॉलेज भी शामिल हैं। इन छह निजी कॉलेजों में इस वर्ष से शुरू होगी पढ़ाई।

नए मेडिकल कॉलेज                                             एमबीबीएस की सीटें

फूलन सिंह मेडिकल कॉलेज शिकोहाबाद                            150

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सरदार पटेल इंस्टीट्यूट लखनऊ                                          100

राधा गोविंद इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस मेरठ                50

कल्पनाथ राय इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस                      50

प्रसाद मेडिकल कॉलेज एंड हास्पिटल उन्नाव                         50

आरएसएस मेडिकल कॉलेज मथुरा                                        50

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इन मेडिकल कॉलेजों में बढ़ गई सीटें
कॉलेज                                                                                      बढ़ी सीटें                              कुल सीटें
यूनाइटेड इंस्टीट्यूट, प्रयागराज                                                        100                                           250

अजय संगाल इंस्टीट्यूट                                                                    50                                             250

हेरिटेज इंस्टीट्यूट                                                                             50                                             250

इंटीग्रल इंस्टीट्यूट                                                                             50                                             250

केएमसी मेडिकल कॉलेज                                                                  50                                            250

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केएम मेडिकल कॉलेज                                                                      50                                             250

मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज                                                          50                                              250

नोएडा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट                                                            100                                           250

प्रसाद मेडिकल साइंसेज                                                                    100                                            250

रामा मेडिकल कॉलेज                                                                         100                                            250

सिद्ध विनायक                                                                                     20                                             200

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