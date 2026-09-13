UP News : सरकारी मेडिकल कॉलेजों में नहीं बढ़ी सीटें, छह नए निजी कॉलेजों को मिली मान्यता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस (MBBS) की एक भी सीट नहीं बढ़ी हैं, जबकि निजी क्षेत्र में 1200 सीटें बढ़ गई हैं। इसमें छह नए मेडिकल कॉलेजों को मान्यता दी गई है।

नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों एवं उनमें मौजूद सीटों का ब्योरा जारी कर दिया है। खास बात यह है कि इस वर्ष किसी भी सरकारी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सीटें नहीं बढ़ी हैं। पिछले वर्ष की तरह ही सरकारी क्षेत्र के 49 कॉलेजों में 5700 सीटों पर दाखिला होगा।

इसमें ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज नोएडा (ESIC Medical College, Noida) और वाराणसी की 50-50 सीटें शामिल हैं। निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों में 1200 सीटें बढ़कर कुल सीटों की संख्या 8700 हो गई है। इसमें छह नए कॉलेज भी शामिल हैं। इन छह निजी कॉलेजों में इस वर्ष से शुरू होगी पढ़ाई।

नए मेडिकल कॉलेज एमबीबीएस की सीटें

फूलन सिंह मेडिकल कॉलेज शिकोहाबाद 150

सरदार पटेल इंस्टीट्यूट लखनऊ 100

राधा गोविंद इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस मेरठ 50

कल्पनाथ राय इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस 50

प्रसाद मेडिकल कॉलेज एंड हास्पिटल उन्नाव 50

आरएसएस मेडिकल कॉलेज मथुरा 50

इन मेडिकल कॉलेजों में बढ़ गई सीटें

कॉलेज बढ़ी सीटें कुल सीटें

यूनाइटेड इंस्टीट्यूट, प्रयागराज 100 250

अजय संगाल इंस्टीट्यूट 50 250

हेरिटेज इंस्टीट्यूट 50 250

इंटीग्रल इंस्टीट्यूट 50 250

केएमसी मेडिकल कॉलेज 50 250

केएम मेडिकल कॉलेज 50 250

मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज 50 250

नोएडा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट 100 250

प्रसाद मेडिकल साइंसेज 100 250

रामा मेडिकल कॉलेज 100 250

सिद्ध विनायक 20 200