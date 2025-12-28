UP News : लेखपाल भर्ती के लिए 7994 पदों पर संशोधित विज्ञापन जारी, 28 जनवरी तक ​करें आवेदन

  1. हिन्दी समाचार
By शिव मौर्या 
Updated Date

लखनऊ। यूपी (UP) में राजस्व विभाग (Revised Advertisement) में लेखपाल के 7994 पदों (7994 Lekhpal Posts) पर भर्ती के लिए संशोधित विज्ञापन जारी (Revised Advertisement Released) कर दिया गया है। बता दें कि भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission) ने पहले 16 दिसंबर को विज्ञापन जारी किया था। आयोग के अनुसार, इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 29 दिसंबर से 28 जनवरी तक स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन शुल्क समायोजन (Application Fee Adjustment) और आवेदन में संशोधन की सुविधा 4 फरवरी तक उपलब्ध रहेगी।

अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। रविवार को भर्ती का संशोधित विज्ञापन जारी कर दिया गया है।

