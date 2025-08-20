  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. UP News : खाद की कालाबाजारी पर सीएम योगी ने अफसरों से बोले- लगातार करें मॉनिटरिंग, उपलब्धता की दी जानकारी

UP News : खाद की कालाबाजारी पर सीएम योगी ने अफसरों से बोले- लगातार करें मॉनिटरिंग, उपलब्धता की दी जानकारी

यूपी की योगी सरकार (Yogi Government) ने एक बार फिर साफ किया है कि प्रदेश में कहीं भी उर्वरकों की दिक्कत या कमी नहीं है। किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है। सरकार ने खाद के अनावश्यक भंडारण न करने की अपील की है। कृषि विभाग ने सभी 18 मंडलों में खाद की उपलब्धता व बिक्री की जानकारी दी।

By संतोष सिंह 
Updated Date

लखनऊ। यूपी की योगी सरकार (Yogi Government) ने एक बार फिर साफ किया है कि प्रदेश में कहीं भी उर्वरकों की दिक्कत या कमी नहीं है। किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है। सरकार ने खाद के अनावश्यक भंडारण न करने की अपील की है। कृषि विभाग ने सभी 18 मंडलों में खाद की उपलब्धता व बिक्री की जानकारी दी। खरीफ सत्र 2024 में इस अवधि (18 अगस्त) तक 36.76 लाख मीट्रिक टन उर्वरक की बिक्री हुई थी, वहीं इस वर्ष अब तक 42.64 लाख मीट्रिक टन उर्वरक की बिक्री की जा चुकी है।

पढ़ें :- भाजपा सरकार, चुनाव आयोग और स्थानीय प्रशासन ने मिलीभगत कर देश के लोकतंत्र पर डाका डाला : अखिलेश यादव

सीएम योगी (CM Yogi) ने किसानों से अपील की कि खाद का भंडारण न करें। जितनी आवश्यकता है, उतना खाद लें, जब-जब आवश्यकता है, तब-तब खाद लें। हर जनपद में शिकायत प्रकोष्ठ है। किसी भी परेशानी की स्थिति में अवगत कराएं। मुख्यमंत्री ने उर्वरक की ओवररेटिंग, कालाबाजारी करने वालों को कड़ी चेतावनी भी दी है। उन्होंने जनपद में तैनात अधिकारियों को समय-समय पर निरीक्षण करने, किसानों से संवाद स्थापित करने और समस्याओं का निस्तारण करने का निर्देश दिया है। कृषि विभाग ने बताया कि प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है।

पिछले वर्ष से अधिक हुआ खाद वितरण

प्रदेश में पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष अभी तक अधिक खाद वितरण किया जा चुका है। विगत वर्ष 27.25 लाख मीट्रिक टन यूरिया वितरण हुआ था, इस वर्ष अभी तक 31.62 लाख मीट्रिक टन वितरण किया जा चुका है। डीएपी 2024 में वितरण 5.28 लाख मीट्रिक टन का रहा, इस वर्ष यह बिक्री 5.38 लाख मीट्रिक टन हुई। एनपीके उर्वरक (नाइट्रोजन, फॉस्फोरस व पोटेशियम मिश्रण) का वितरण विगत वर्ष 2.07 लाख मीट्रिक टन रहा, इस वर्ष 2.39 लाख मीट्रिक टन वितरण किया जा चुका है। एमओपी (म्यूरेट ऑफ पोटाश) 0.25 लाख मीट्रिक टन के सापेक्ष इस वर्ष 0.46 लाख मीट्रिक टन वितरित हुआ। वहीं सिंगल सुपर फॉस्फेट (SSP) का वितरण 2024 में 1.91 लाख मीट्रिक टन रहा, इस वर्ष किसानों को 2.79 लाख मीट्रिक टन वितरण किया जा चुका है।

खाद की उपलब्धता

पढ़ें :- यूपी के मुख्य सचिव एसपी गोयल अचानक छुट्टी पर गए,अग्रिम आदेश तक चार्ज APC दीपक कुमार को सौंपा गया

Urea: 18 अगस्त तक प्रदेश में 37.70 लाख मीट्रिक टन की उपलब्धता रही। इसमें से 31.62 लाख मीट्रिक टन की खरीद किसानों द्वारा की जा चुकी है।

DAP: 18 अगस्त तक 9.25 लाख मी. टन की उपलब्धता रही, जिसमें से 5.38 लाख मी. टन की खरीद किसानों ने कर ली है।

NPK: 18 अगस्त तक 5.40 लाख मी.टन की उपलब्धता रही। इसमें से 2.39 लाख मीट्रिक टन की खरीद किसानों ने कर ली।

गत वर्ष की तुलना में 4.37 लाख मीट्रिक टन अधिक यूरिया की बिक्री

खरीफ फसलों की बुवाई का कार्य पूर्ण हो गया है। मुख्य फसल धान में टॉप-ड्रेसिंग हेतु प्रतिदिन औसतन 49564 मी.टन यूरिया की खपत/बिक्री हो रही है। गतवर्ष की तुलना में इस वर्ष 16.04% (मात्रा 4.37 लाख मी. टन) अधिक यूरिया उर्वरक की बिक्री हुई है।

पढ़ें :- UP News : कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर जयचंद वाले बयान पर बुरे फंसे, 25 सितंबर को होगी सुनवाई

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

UP News : खाद की कालाबाजारी पर सीएम योगी ने अफसरों से बोले- लगातार करें मॉनिटरिंग, उपलब्धता की दी जानकारी

UP News : खाद की कालाबाजारी पर सीएम योगी ने अफसरों से...

VIDEO-सुलतानपुर जिले में BJP विधायक पर 25 लाख रुपये रंगदारी मांगने का गंभीर आरोप, अखिलेश, बोले-भाजपा जाए तो तरक़्क़ी आए

VIDEO-सुलतानपुर जिले में BJP विधायक पर 25 लाख रुपये रंगदारी मांगने का...

भाजपा सरकार, चुनाव आयोग और स्थानीय प्रशासन ने मिलीभगत कर देश के लोकतंत्र पर डाका डाला : अखिलेश यादव

भाजपा सरकार, चुनाव आयोग और स्थानीय प्रशासन ने मिलीभगत कर देश के...

पावर स्टार पवन सिंह पर दर्ज होगा धोखाधड़ी का मुकदमा

पावर स्टार पवन सिंह पर दर्ज होगा धोखाधड़ी का मुकदमा

नमाज न पढ़ने वाले लोगों को भेजा जाएगा जेल

नमाज न पढ़ने वाले लोगों को भेजा जाएगा जेल

भगवा रंग की लुंगी पहन युवक पहुंचा नॉन वेज खाने हो गई पिटाई, देखें वायरल वीडियो

भगवा रंग की लुंगी पहन युवक पहुंचा नॉन वेज खाने हो गई...