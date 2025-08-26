UP Rojgar Mahakumbh : सीएम योगी बोले- पहले गांव के गांव रोजगार के लिए करते थे पलायन, अब प्रदेश में ही मिल रही है नौकरी

लखनऊ। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) ने मंगलवार को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान (Indira Gandhi Foundation) में तीन दिवसीय रोजगार महाकुंभ (Rojgar Mahakumbh) का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जब कोरोना की लहर आई थी तब करीब 40 लाख मजदूर प्रदेश वापस लौटे थे। हमने एक जिला एक उत्पाद (One District One Product) के माध्यम से उन सभी को काम देने शुरू किया। 2017 से पहले रोजगार के लिए प्रदेश के गांव के गांव पलायन करते थे पर अब लोगों को प्रदेश में ही रोजगार मिल रहा है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया है। वोकल फार लोकल का नारा दिया है। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की मदद से ही आत्मनिर्भर भारत बन सकता है। यही कारण है कि वन डिस्ट्रिक वन प्रोडक्ट (One District One Product) के तहत लाखों लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। कार्यक्रम में उन्होंने युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए।

योगी सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए संकल्पित : श्रम मंत्री अनिल राजभर

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्रम मंत्री अनिल राजभर (Labor Minister Anil Rajbhar) ने कहा कि यूपी में आजादी के बाद 2017 तक जितने कारखाने रजिस्टर नहीं हुए उससे कहीं ज्यादा 2017 के बाद सीएम योगी के शासनकाल में पंजीकृत हुए हैं। उन्होंने कहा कि योगी सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए संकल्पित है।

महाकुंभ में देश की बहुचर्चित कंपनियों में करीब 50 हजार युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य है। आठवीं पास से परास्नातक और डिप्लोमा इंजीनियरिंग तक की शैक्षिक योग्यता रखने वाले युवा इस अवसर का लाभ ले सकते हैं। सेवायोजन विभाग की निदेशक नेहा प्रकाश (Neha Prakash, Director of Employment Department) ने बताया कि देश-विदेश की 100 से अधिक नामी कंपनियों के प्रतिनिधि इसमें हिस्सा लेंगे। रोजगार महाकुंभ (Rojgar Mahakumbh) में तीन मंचों के माध्यम से युवाओं को उनकी योग्यतानुसार, शहर व प्रदेश के साथ ही विदेशों में भी रोजगार के अवसर मिलेंगे। रोजगार कॉन्क्लेव (Employment Conclave) में विशेषज्ञों के साथ युवाओं की सीधी बातचीत होगी। कंपनियां ऑन-स्पॉट इंटरव्यू और प्लेसमेंट ड्राइव करेंगी। प्रदर्शनी के माध्यम से युवाओं को प्रदेश की प्रगति, नई औद्योगिक नीतियों और कौशल विकास मॉडल की झलक मिलेगी।