UP Weather Alert : यूपी के 15 जिलों में तेज हवाओं के साथ हुई भारी बारिश, अगले कुछ घंटे में इन जिलों में आंधी-तूफान के साथ बारिश का अलर्ट

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में रविवार को एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। आगरा, मेरठ, मथुरा समेत करीब 15 जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई। मथुरा, हाथरस, अलीगढ़, आगरा, जालौन, फतेहपुर, मेरठ, भदोही, कानपुर देहात, मिर्जापुर, चित्रकूट, श्रावस्ती, अमेठी, फिरोजाबाद और फर्रुखाबाद में बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी, लेकिन कई जगहों पर पेड़ गिरने और बिजली गुल हो गई।

मथुरा में ओलावृष्टि से सड़कें पूरी तरह सफेद हो गईं। मेरठ में आंधी इतनी तेज थी कि कई जगह होर्डिंग गिर गए हैं। इन्हें हटाने के लिए प्रशासन को क्रेन बुलानी पड़ी है। वहीं, वाराणसी में करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चली।

मौसम विभाग का अगले 3 घंटे में बारिश का अलर्ट

इससे पहले सुबह करीब 5:45 बजे मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए बताया था कि उत्तर प्रदेश के जौनपुर, अमेठी, कौशांबी, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली और सुल्तानपुर में अगले 3 घंटों में मौसम खराब हो सकता है। विभाग ने कहा कि इन इलाकों में गरज-चमक के साथ तेज बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। पिछले 24 घंटे के अंदर फिरोजाबाद में बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। हरदोई में 3 जबकि कानपुर, कन्नौज और फर्रुखाबाद में एक-एक मौत की पुष्टि हुई है। प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को सहायता राशि देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

पश्चिमी विक्षोभ से बदला मौसम

मौसम विभाग के मुताबिक, यूपी में मौसम में आए बदलाव के पीछे पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance in UP) है। पश्चिम से आने वाली हवाओं (Moist Winds from West) में नमी बहुत है और यही वजह है कि प्रदेश में बारिश हो रही है। साथ ही कम दबाव का क्षेत्र भी बना है, जिससे मौसम और खराब हो गया है।

अगले 24 घंटे में मिलेगी बारिश से थोड़ी राहत

मौसम विभाग के मुताबिक, आने वाले 24 घंटों में यह पश्चिमी विक्षोभ कमजोर पड़ जाएगा। हालांकि, पहाड़ी इलाकों से आने वाली ठंडी हवाओं के कारण शाम के समय तापमान (Temperature Drop in UP) में 3 से 4 डिग्री की गिरावट देखी जा रही है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 13 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के लिए मौसम संबंधी चेतावनी जारी की है। अगले कुछ घंटों में लखनऊ, हरदोई, कन्नौज और कानपुर देहात सहित कई जिलों में गरज, बिजली और तेज़ हवाओं (40-60 किमी प्रति घंटे) के साथ मध्यम बारिश की उम्मीद है। पूर्वी उत्तर प्रदेश से एक तूफानी सिस्टम भी बिहार की ओर बढ़ रहा है, जो शाम तक भारी बारिश और तेज़ हवाएँ ला सकता है। बारिश के कारण तापमान में थोड़ी गिरावट आने की संभावना है, जिससे हाल की गर्मी से कुछ समय के लिए राहत मिलेगी। बिजली गिरने के जोखिम के कारण, विशेष रूप से खुले क्षेत्रों में सतर्क रहें। वास्तविक समय के अपडेट के लिए, स्थानीय IMD बुलेटिन देखें।

IMD मौसम पूर्वानुमान

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) उन्नत अवलोकन उपकरणों, संख्यात्मक मौसम पूर्वानुमान मॉडल और विशेषज्ञ विश्लेषण के संयोजन के माध्यम से उत्तर प्रदेश और अन्य क्षेत्रों के लिए मौसम पूर्वानुमान प्रदान करता है। आज यूपी के लिए IMD का पूर्वानुमान यह दर्शाता है:

अल्पकालिक पूर्वानुमान: अगले कुछ घंटों में लखनऊ, हरदोई, कन्नौज, कानपुर देहात और अन्य जिलों में मध्यम वर्षा, गरज के साथ छींटे, बिजली और तेज़ हवाएँ (40-60 किमी प्रति घंटे) चलने की संभावना है। पूर्वी यूपी में बिहार की ओर एक तूफ़ान प्रणाली आगे बढ़ सकती है, जिसमें शाम तक भारी बारिश की संभावना है।

कार्यप्रणाली: IMD उपग्रहों (जैसे, INSAT-3D/3DR), डॉपलर मौसम रडार, स्वचालित मौसम स्टेशनों और ऊपरी हवा के अवलोकनों से डेटा का उपयोग करता है। पूर्वानुमानों के लिए वैश्विक पूर्वानुमान प्रणाली (GFS), मौसम अनुसंधान और पूर्वानुमान (WRF) और क्षेत्रीय मॉडल जैसे मॉडल एकीकृत किए गए हैं। सामूहिक पूर्वानुमान अनिश्चितताओं का आकलन करने में मदद करता है, खासकर गरज के साथ बारिश के लिए।

सटीकता: IMD के शॉर्ट-रेंज पूर्वानुमान (3 दिन तक) आम तौर पर बारिश और तूफान जैसी बड़े पैमाने की घटनाओं के लिए विश्वसनीय होते हैं, जबकि वर्षा के लिए सटीकता लगभग 75-85% होती है। स्थानीय प्रकृति के कारण गरज और बिजली की भविष्यवाणी कठिन होती है, लेकिन वास्तविक समय के रडार अपडेट के साथ इसमें सुधार होता है। अपडेट: आज उत्तर प्रदेश में गरज के साथ बारिश जैसे गंभीर मौसम के लिए नाउकास्ट (2-3 घंटे की भविष्यवाणी) जारी की जाती है, जो IMD की वेबसाइट, मोबाइल ऐप या लखनऊ के मौसम विज्ञान कार्यालय जैसे क्षेत्रीय केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध है। सटीक, स्थान-विशिष्ट अपडेट के लिए, IMD की आधिकारिक साइट (mausam.imd.gov.in) या क्षेत्रीय बुलेटिन देखें।