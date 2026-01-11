UP weather alert: धूप से मिली राहत के बाद फिर बदलेगा मौसम, इन जिलों में कोहरा-शीतलहर की चेतावनी जारी

  1. हिन्दी समाचार
उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने जा रहा है। दो दिन धूप निकलने के बाद मौसम करवट लेगा और ठंड का कहर देखने को मिलेगा। दरअसल, सोमवार से प्रदेश में विक्षोभ का असर खत्म होगा। पहाड़ों से आने वाली सर्द पछुआ के असर से पारा गिरेगा और पश्चिमी यूपी में गलन बढ़ने और शीतलहर जैसे हालात बनने के आसार हैं।

By शिव मौर्या 
Updated Date

प्रदेश में पिछले दो दिनों से लगातार धूप रही। ज्यादातर इलाके में लोगों को धूप से राहत मिली है। लेकिन अब धूप के बाद ठंड लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है। माैसम विभाग ने पश्चिमी यूपी के छह जिलों गाजियाबाद, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली व संभल में शीतलहर की संभावनी जताई है। साथ ही अगले तीन दिनों में दिन व रात के पारे में 3 से 5 डिग्री की गिरावट के संकेत हैं। तराई के 15 जिलों में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 23 अन्य जिलों में हल्के से मध्यम कोहरे की संभावना है।

आंचलिक माैसम विज्ञान केंद्र लखनऊ की तरफ से बताया गया कि, सोमवार से यूपी में विक्षोभ का असर खत्म होने के बाद हवा का रूख फिर से उत्तरी पछुआ हो जाएगी। पश्चिमी यूपी में शीतलहर जैसे हालात बन सकते हैं। हालांकि दिन में धूप खिलने से थोड़ी राहत मिलेगी लेकिन शाम से लेकर रात तक कड़ाके की ठंड रह सकती है। तराई में सुबह कोहरे का असर दिखेगा।

