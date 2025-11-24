  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. SIR पर बवाल: बीएलओ से बोले अखिलेश यादव, कहा-भाजपा राज का चल रहा ये बेहद दुखदायी काल, हर क्रूर शासन के जुल्म का होता है अंत

SIR पर बवाल: बीएलओ से बोले अखिलेश यादव, कहा-भाजपा राज का चल रहा ये बेहद दुखदायी काल, हर क्रूर शासन के जुल्म का होता है अंत

भाजपा ने नई नौकरियां तो दी नहीं, जो चली आ रही हैं उन्हें भी इतना कठिन बना दिया है कि लोग हताश होकर नौकरी छोड़ दें। जो पूरे नहीं हो सकते ऐसे असंभव लक्ष्य देकर, बीएलओ से अपना घर-परिवार भूलकर मशीन की तरह काम करने की उम्मीद करना अमानवीय है। भाजपा ये सब काम अपने चुनावी महाघोटाले के लिए कर रही है लेकिन सवाल ये है कि जो बीएलओ हताश होकर नौकरी छोड़ रहे हैं या जो अपनी जान तक दांव पर लगा दे रहे हैं, वो इस सियासी घपलेबाजी का ख़ामियाज़ा क्यों भुगतें।

By शिव मौर्या 
Updated Date

लखनऊ। SIR को लेकर देशभर में सियासी बवाल मचा हुआ है। विपक्षी दल के नेता लगातार इसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसको लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, प्रिय बीएलओ भाई और बहन… SIR का जो इम्प्रैक्टिकल टारगेट देकर आज आपके साथ जो अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है और आपके ऊपर मानसिक दबाव बनाया जा रहा है, वो बेहद निंदनीय और घोर आपत्तिजनक है। भाजपा राज ने तरह-तरह की प्रताड़ना और अशांति के सिवा किसी को कुछ नहीं दिया है।

पढ़ें :- केशव मौर्य ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा-तेजस्वी यादव के बाद अगला नंबर ममता दीदी और फिर अखिलेश यादव का

उन्होंने आगे कहा, भाजपा ने नई नौकरियां तो दी नहीं, जो चली आ रही हैं उन्हें भी इतना कठिन बना दिया है कि लोग हताश होकर नौकरी छोड़ दें। जो पूरे नहीं हो सकते ऐसे असंभव लक्ष्य देकर, बीएलओ से अपना घर-परिवार भूलकर मशीन की तरह काम करने की उम्मीद करना अमानवीय है। भाजपा ये सब काम अपने चुनावी महाघोटाले के लिए कर रही है लेकिन सवाल ये है कि जो बीएलओ हताश होकर नौकरी छोड़ रहे हैं या जो अपनी जान तक दांव पर लगा दे रहे हैं, वो इस सियासी घपलेबाजी का ख़ामियाज़ा क्यों भुगतें।

बीएलओ को किसी भी गलती के लिए ज़िम्मेदार ठहराना किसी भी परिस्थिति में न्यायसंगत नहीं है। देश भर के कर्मचारियों को एकजुट होकर अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। हम हर बीएलओ के साथ हैं। हमारी हर बीएलओ से अपील है कि इन हालातों में ऐसा कोई भी क़दम नहीं उठाएं जिससे आपका परिवार प्रभावित हो। माना भाजपा राज का ये बेहद दुखदायी काल चल रहा है परंतु धैर्य रखें और ये विश्वास भी कि हर क्रूर शासन के जुल्म का एक ना एक दिन अंत होता ही है, इसीलिए दुनिया में सच्चाई और अच्छाई आज तक बची है। लोगों को डराते-डराते भाजपा ख़ुद डर गयी है। भाजपाई राज की ज़्यादतियों से जनाक्रोश अपने पूरे उबाल पर है। भाजपा अपने अंतकाल की ओर है।

उन्होंने आगे कहा, इन हालातों में अगर ईमानदारी से चुनाव हो जाएं तो भाजपाइयों के घरवाले तक भाजपा को वोट न दें। भाजपा जाए तो शांति आए! भाजपाई चुनावी भ्रष्टाचार ने बीएलओ को शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ दिया है। हर बीएलओ के दुख-दर्द का साथी।

 

पढ़ें :- सरकार की नजर अब दालमंडी पर है, क़ुदरत का इंसाफ़ एक दिन BJP की नकारात्मक राजनीति को भी ढहा देगा: अखिलेश यादव

 

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Lucknow News: लखनऊ के स्कूलों और प्रमुख इमारतों को बम से उड़ाने की मिली धमकी, जांच में जुटी पुलिस

Lucknow News: लखनऊ के स्कूलों और प्रमुख इमारतों को बम से उड़ाने...

नेपाल एपीएफ के आईजीपी राजू आर्याल ने किया सोनौली सीमा का निरीक्षण, सुरक्षा एजेंसियों संग की अहम बैठक

नेपाल एपीएफ के आईजीपी राजू आर्याल ने किया सोनौली सीमा का निरीक्षण,...

SIR पर बवाल: बीएलओ से बोले अखिलेश यादव, कहा-भाजपा राज का चल रहा ये बेहद दुखदायी काल, हर क्रूर शासन के जुल्म का होता है अंत

SIR पर बवाल: बीएलओ से बोले अखिलेश यादव, कहा-भाजपा राज का चल...

सपा सांसद अवधेश प्रसाद को राम मंदिर ध्वजारोहण का नहीं मिला कार्ड, जिलाधिकारी ने दी ये सफाई

सपा सांसद अवधेश प्रसाद को राम मंदिर ध्वजारोहण का नहीं मिला कार्ड,...

राम मंदिर धर्म ध्वज समारोह के लिए 100 टन फूलों से सजी अयोध्या, फहराए जाने वाले झंडे पर हैं तीन निशान

राम मंदिर धर्म ध्वज समारोह के लिए 100 टन फूलों से सजी...

कफ सिरप मामले में जौनपुर के अमित सिंह टाटा की भूमिका की जांच की मांग, अमिताभ ठाकुर ने डीजीपी को लिखा पत्र

कफ सिरप मामले में जौनपुर के अमित सिंह टाटा की भूमिका की...