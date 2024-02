Urvashi Rautela Birthday Special: एक्‍ट्रेस उर्वशी रौतेला (Urvashi Rautela) ने रविवार को अपना 30वां जन्मदिन मनाया। उन्‍होंने रैपर यो यो हनी सिंह (Honey Singh) के साथ अपने बर्थडे का केट काटा। अपने जन्मदिन के मौके पर अभिनेत्री ने रैपर यो यो हनी सिंह द्वारा उपहार में दिया गया 24 कैरेट गोल्‍ड का केक काटकर अपना खास दिन मनाया।

यो यो हनी सिंह (Honey Singh) के साथ केक काटते हुए एक्‍ट्रेस की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। उर्वशी और हनी अपने दूसरे सहयोग, ‘सेकेंड डोज’ और ‘विग्डियन हीरयान’ पर काम कर रहे हैं। दोनों ने इससे पहले यो यो हनी सिंह के इंटरनेशनल वीडियो एल्बम ‘लव डोज’ में साथ काम किया था, जो 2014 में रिलीज हुआ था।

#Birthday #BirthdayGirl #24CARATREALGOLDCAKE 🌹❤️ BIRTHDAY CELEBRATIONS ON #LOVEDOSE 2 SETS. Thank you @asliyoyo in the tapestry of my journey, your presence is woven with threads of gratitude. Your tireless efforts and genuine concern for me have crafted a brilliant chapter in… pic.twitter.com/4eYOQkdBRk

— URVASHI RAUTELA🇮🇳 (@UrvashiRautela) February 24, 2024