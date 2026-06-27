अमेरिका ने ईरान के सिरिक और केश्म द्वीप पर की एयरस्ट्राइक, हमले से 8 दिन बाद ही डील टूटी?

US launches airstrike on Iran : अमेरिका ने शुक्रवार को ईरान पर हमले किए हैं। उसका कहना है कि यह कार्रवाई होर्मुज जलडमरूमध्य में एक मालवाहक जहाज पर ईरानी ड्रोन हमले के जवाब में की गई है। यह दोनों देशों के बीच एक हफ़्ते पहले हुई उस अंतरिम सहमति के लिए अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा है, जिसका मकसद महीनों से चल रहे युद्ध को खत्म करने और अहम जलमार्ग को फिर से खोलने की दिशा में काम शुरू करना था।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ड्रोन हमले ने युद्धविराम का उल्लंघन किया है। ये हमले तब हुए जब ट्रंप ने पत्रकारों से कहा था कि “आपको पता चल जाएगा” कि अमेरिका इसका जवाब देगा या नहीं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि सेना ने ईरान में मिसाइल और ड्रोन ठिकानों और तटीय रडार साइटों पर हमला किया। ट्रंप ने अमेरिका के जवाबी हमले से कुछ देर पहले व्हाइट हाउस में कहा, “मुझे यह बात पसंद नहीं आई कि उन्होंने कल हमला किया, असल में चार हमले किए।” जब उनसे पूछा गया कि जब ट्रंप खुद कह रहे हैं कि तेहरान के साथ बातचीत अच्छी चल रही है, तो हमले क्यों होंगे, तो ट्रंप ने ईरान के बारे में कहा: “वे थोड़े अलग तरह के हैं।”

ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) का कहना है कि उसने उस इलाके में उन जगहों को निशाना बनाया जहाँ अमेरिकी सेना तैनात है; यह कार्रवाई ट्रंप प्रशासन के हालिया हमले के जवाब में की गई है। अमेरिका की मध्यस्थता में हुई बातचीत के बाद, इज़राइल और लेबनान ने एक “फ़्रेमवर्क समझौते” पर हस्ताक्षर किए हैं। वाशिंगटन का कहना है कि इसका मकसद “कभी न खत्म होने वाले टकराव के सिलसिले” को रोकना है। लेबनान के संगठन हिज़्बुल्लाह ने इस समझौते को खारिज कर दिया है; संगठन के एक सांसद का कहना है कि इससे सिर्फ़ इज़राइल के “हित सधेंगे”।

अमेरिकी सेंट्रल कमांड का बयान

अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने एक्स पोस्ट में लिखा, “26 जून को U.S. सेंट्रल कमांड (CENTCOM) की फ़ोर्स ने ईरान के ख़िलाफ़ हमले किए। यह कार्रवाई होर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से गुज़र रहे एक कमर्शियल जहाज़ पर कल हुए हमले का कड़ा जवाब थी। 25 जून को ईरान द्वारा ‘M/V एवर लवली’ (M/V Ever Lovely) जहाज़ पर वन-वे अटैक ड्रोन से हमला किए जाने के बाद, U.S. के विमानों ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज ठिकानों और तटीय रडार साइटों पर हमले किए। ईरान के हमले के समय, सिंगापुर के झंडे वाला यह कार्गो जहाज़ ओमान के तट के पास होर्मुज़ जलडमरूमध्य से बाहर निकल रहा था।”

ईरानी फ़ोर्स द्वारा कमर्शियल शिपिंग के ख़िलाफ़ की गई यह गैर-ज़रूरी आक्रामकता साफ़ तौर पर सीज़फ़ायर (युद्धविराम) का उल्लंघन थी। इसके अलावा, ईरान के खतरनाक व्यवहार ने नेविगेशन की आज़ादी को भी कमज़ोर किया, क्योंकि इस अहम इंटरनेशनल ट्रेड कॉरिडोर से व्यापार काफ़ी ज़्यादा होता है। CENTCOM की फ़ोर्स जलडमरूमध्य से गुज़रने वाले कमर्शियल जहाज़ों को सुरक्षित रास्ता देने के लिए कोऑर्डिनेशन और सपोर्ट देना जारी रखे हुए हैं। U.S. सेना यह पक्का करने के लिए मौजूद और सतर्क है कि ईरान के साथ हुए समझौते के सभी पहलुओं का पालन हो और वे पूरी तरह से लागू रहें।