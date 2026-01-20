US-Greenland Row : ग्रीनलैंड विवाद पर आग बबूला ब्रिटिश सांसद ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बताया ‘इंटरनेशनल गैंगस्टर’

ब्रिटेन के लिबरल डेमोक्रेट नेता एड डेवी (Britain Liberal Democrat leader Ed Davey) ने ब्रिटिश संसद में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) की कड़ी आलोचना करते हुए 'इंटरनेशनल गैंगस्टर' (International Gangster) करार दिया है।
नई दिल्ली। ब्रिटेन के लिबरल डेमोक्रेट नेता एड डेवी (Britain Liberal Democrat leader Ed Davey) ने ब्रिटिश संसद में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) की कड़ी आलोचना करते हुए ‘इंटरनेशनल गैंगस्टर’ (International Gangster) करार दिया है। ग्रीनलैंड को लेकर जारी विवाद (Greenland Row) और फिर ट्रंप की ओर से दी जारी टैरिफ की धमकियों के चलते अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। ब्रिटेन के लिबरल डेमोक्रेट नेता एड डेवी (Britain Liberal Democrat leader Ed Davey) ने ट्रंप पर धमकाने के आरोप लगाते हुए निशाना साधा है।