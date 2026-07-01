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US-India Trade Deal : ट्रंप ने दी बड़ी खुशखबरी, अमेरिका ने भारतीय कंपनियों से हटाया बैन

यूएस और इंडिया की ट्रेड डील (US-India Trade Deal) को लेकर बातचीत तेज हो गई है। दोनों देशों के रिश्तों में पॉजिटिव संकेत देखने को मिल रहे हैं। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनॉल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) ने बड़ा कदम उठाते हुए भारत की चार कंपनियों पर लगाए गए प्रतिबंध हटा दिए हैं।

By santosh singh 
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नई दिल्ली। यूएस और इंडिया की ट्रेड डील (US-India Trade Deal) को लेकर बातचीत तेज हो गई है। दोनों देशों के रिश्तों में पॉजिटिव संकेत देखने को मिल रहे हैं। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनॉल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) ने बड़ा कदम उठाते हुए भारत की चार कंपनियों पर लगाए गए प्रतिबंध हटा दिए हैं। बता दें कि खास बात ये है कि रूस के साथ काम करने के चलते इन कंपनियों के खिलाफ अमेरिका ने कार्रवाई की थी। अब यूएस के इस बड़े फैसले से दोनों देशों के कारोबारी संबंधों के लिए अहम राहत माना जा रहा है।

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