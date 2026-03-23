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अमेरिकी राष्ट्रपति ने रोकी जंग तो ईरान ने दिया बड़ा बयान, कहा-‘पीछे हट गए ट्रंप…’, कोई बातचीत भी नहीं हो रही है

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) ने ईरान के पावर प्लांट पर हमले को पांच दिनों के टाल दिया है। ट्रंप के फैसले पर ईरान की तरफ से भी जवाब आ गया है। रॉयटर्स के मुताबिक, ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति को जवाब देते हुए कहा है कि 'ट्रंप पीछे हट गए हैं। 'IRGC से जुड़े ईरानी मीडिया का दावा राष्ट्रपति ट्रंप के साथ कोई बातचीत नहीं हुई।

By संतोष सिंह 
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नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) ने ईरान के पावर प्लांट पर हमले को पांच दिनों के टाल दिया है। ट्रंप के फैसले पर ईरान की तरफ से भी जवाब आ गया है। रॉयटर्स के मुताबिक, ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति को जवाब देते हुए कहा है कि ‘ट्रंप पीछे हट गए हैं। ‘IRGC से जुड़े ईरानी मीडिया का दावा राष्ट्रपति ट्रंप के साथ कोई बातचीत नहीं हुई। उनका दावा है कि ईरान के जवाबी हमले के डर से ट्रंप खुद पीछे हट गए।

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ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि तेहरान और वॉशिंगटन के बीच कोई बातचीत नहीं हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान ऊर्जा की कीमतें कम करने और अपनी सैन्य योजनाओं को लागू करने के लिए समय हासिल करने की कोशिश का हिस्सा हैं। ईरान ने कहा कि ट्रंप पीछे हट गए। कोई बातचीत भी नहीं हो रही है।

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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) ने कहा कि मैंने युद्ध विभाग को निर्देश दिया है कि चल रही बैठकों और चर्चाओं की सफलता के आधार पर, ईरानी बिजली संयंत्रों और ऊर्जा अवसंरचनाओं पर सभी सैन्य हमलों को पांच दिनों के लिए स्थगित कर दिया जाए।

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