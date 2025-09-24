  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. ‘गंदी भाषा, अश्लील मैसेज और गलत तरीके से छूते थे…’ श्री शारदा इंस्टीट्यूट के पूर्व चीफ पर 17 छात्राओं ने लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप

‘गंदी भाषा, अश्लील मैसेज और गलत तरीके से छूते थे…’ श्री शारदा इंस्टीट्यूट के पूर्व चीफ पर 17 छात्राओं ने लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप

Sri Sarada Institute Sexual Harassment Case: दिल्ली के वसंत कुंज स्थित श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट की 17 छात्राओं के यौन उत्पीड़न का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इंस्टीट्यूट की छात्राओं ने पूर्व चीफ स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ ​​पार्थ सारथी पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। इस मामले में इंस्टीट्यूट के प्रशासक पीए मुरली की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया है।

By Abhimanyu 
Updated Date

Sri Sarada Institute Sexual Harassment Case: दिल्ली के वसंत कुंज स्थित श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट की 17 छात्राओं के यौन उत्पीड़न का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इंस्टीट्यूट की छात्राओं ने पूर्व चीफ स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ ​​पार्थ सारथी पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। इस मामले में इंस्टीट्यूट के प्रशासक पीए मुरली की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया है।

पढ़ें :- EVM Hack: दिल्ली CM रेखा गुप्ता बोलीं- 70 साल से वो ईवीएम हैक कर रहे थे तो कुछ नहीं हुआ, हमने कर लिया तो बुरा लग गया...

जानकारी के अनुसार, श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट शारदापीठ शृंगेरी से जुड़ा हुआ है। जिसके पूर्व चीफ पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली सभी छात्राएं इंस्टीट्यूट में EWS स्कॉलरशिप के तहत पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट कर रही हैं। पुलिस में दर्ज करायी गयी शिकायत में कहा गया है कि आरोपी ने उनके साथ गंदी भाषा का प्रयोग किया, अश्लील वॉट्सऐप मैसेज भेजते थे और अवांछित शारीरिक संपर्क बनाते थे। आरोप यह भी है कि इंस्टीट्यूट की कुछ महिला फैकल्टी और प्रशासनिक कर्मचारी उन्हें आरोपी की मांगों को मानने के लिए दबाव डालती थीं।

इंस्टीट्यूट के प्रशासक पीए मुरली की ओर से शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद पुलिस ने BNS की धारा 75(2), 79, 351(2) के तहत मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। आरोपी के खिलाफ 4 अगस्त को FIR दर्ज की गई थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल और आरोपी के पते पर छापे मारे गए, लेकिन पार्थ सारथी अब तक फरार है। इस मामले में 16 पीड़ित छात्राओं के बयान न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराए गए हैं।

मामला सामने आने के बाद 9 अगस्त को इंस्टीट्यूट और शृंगेरी मठ ने आरोपी को सभी पदों से हटा दिया है। श्री शारदा पीठम ने आरोपी की गतिविधियों को ‘अवैध, अनुचित और संस्थान के हितों के विपरीत’ बताया है। पीठ ने कहा कि स्वामी चैत्यानंद का आचरण और गतिविधियां अवैध और पीठ के हितों के खिलाफ हैं। इसलिए, पीठ का उससे कोई संबंध नहीं है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

वर्षों बाद हो रही है बिहार में सीडब्ल्यूसी की बैठक, सलमान खुर्शीद ने कहा बिहार को है बदलाव की जरूरत

वर्षों बाद हो रही है बिहार में सीडब्ल्यूसी की बैठक, सलमान खुर्शीद...

'गंदी भाषा, अश्लील मैसेज और गलत तरीके से छूते थे...' श्री शारदा इंस्टीट्यूट के पूर्व चीफ पर 17 छात्राओं ने लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप

'गंदी भाषा, अश्लील मैसेज और गलत तरीके से छूते थे...' श्री शारदा...

आजम खान की रिहाई पर बोले सांसद रवि किशन, कहा- उत्तर प्रदेश की जनता नहीं चाहती है जंगल राज और गुण्डाराज

आजम खान की रिहाई पर बोले सांसद रवि किशन, कहा- उत्तर प्रदेश...

सबसे कर्म उम्र में सुपरस्टार मोहनलाल ने पाया दादा साहब फाल्के पुरस्कार, मंगलवार को राष्ट्रपति ने किया पुरस्कृत

सबसे कर्म उम्र में सुपरस्टार मोहनलाल ने पाया दादा साहब फाल्के पुरस्कार,...

Asia Cup 2025 : हारिस रऊफ के फाइटर-जेट सेलिब्रेशन का अर्शदीप सिंह ने दिया करारा जवाब, देखें वायरल Video

Asia Cup 2025 : हारिस रऊफ के फाइटर-जेट सेलिब्रेशन का अर्शदीप सिंह...

युवराज सिंह पहुंचे प्रवर्तन निदेशालय कई घंटो तक चली पूछताछ

युवराज सिंह पहुंचे प्रवर्तन निदेशालय कई घंटो तक चली पूछताछ