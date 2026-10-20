यूपी में मूर्ति विसर्जन के दौरान दो जिलों में हादसे, फतेहपुर में तीन किशोरों की मौत: गोंडा में युवक लापता

फतेहपुर/गोंडा। उत्तर प्रदेश में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए दो अलग-अलग हादसों ने खुशियों के माहौल को मातम में बदल दिया। फतेहपुर में तालाब में विसर्जन के दौरान पांच किशोर गहरे पानी में चले गए। इनमें से तीन की डूबने से मौत हो गई जबकि दो को सुरक्षित बचा लिया गया। दूसरी ओर, गोंडा में मूर्ति विसर्जन के दौरान एक युवक नदी में डूब गया। उसकी तलाश के लिए गोताखोरों की मदद ली जा रही है।

फतेहपुर में तालाब में डूबे पांच किशोर

पहली घटना फतेहपुर जिले के खागा कोतवाली क्षेत्र के बैजूपुर मजरे कटोघन की है। जानकारी के मुताबिक मंगलवार को मूर्ति विसर्जन के लिए कुछ लोग तालाब पर पहुंचे थे। इसी दौरान पांच किशोर अचानक गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। उन्हें संकट में देखकर मौके पर अफरा-तफरी मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने बचाव की कोशिश शुरू की।

स्थानीय लोगों की मदद से दो किशोरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। वहीं बाकी तीन को भी तालाब से बाहर निकाला गया और अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। मृतकों की पहचान आदित्य साजन और अभिमन्यु के रूप में हुई है।

तीन किशोरों की मौत से परिवारों में मातम

हादसे की खबर मिलते ही मृतकों के परिवारों में चीख-पुकार मच गई। घटना की जानकारी मिलने पर बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौके पर जुट गए। जिन घरों में कुछ देर पहले तक विसर्जन की तैयारियां और उत्साह था वहां अब मातम पसरा हुआ है।

खागा कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक संजय पांडेय ने बताया कि किशोरों को अस्पताल ले जाया गया था। दो को भर्ती कराया गया है जबकि हादसे में तीन की मौत हुई है।

गोंडा में नदी में डूबा युवक तलाश जारी

दूसरी घटना गोंडा जिले की है। यहां मूर्ति विसर्जन के दौरान एक युवक नदी में डूब गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद उसकी तलाश के लिए गोताखोरों को लगाया गया है। फिलहाल युवक के मिलने और उसकी स्थिति को लेकर स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है।

दोनों घटनाओं ने विसर्जन के दौरान जलाशयों और नदियों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। गहरे पानी में उतरना ऐसे मौकों पर जानलेवा साबित हो सकता है।