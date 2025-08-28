उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एलटी ग्रेड शिक्षक के पदों पर निकाली भर्ती, जल्द करें आवेदन

  1. हिन्दी समाचार
यूपी की सरकार प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरी से जोड़ने के लिये हर वक्त प्रयासरत रहते हैं। इन दिनों प्रदेश में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एलटी ग्रेड शिक्षक के पदों को भरने के लिये बंपर भर्ती निकाली है।

लखनऊ । यूपी की सरकार प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरी से जोड़ने के लिये हर वक्त प्रयासरत रहते हैं। इन दिनों प्रदेश में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एलटी ग्रेड शिक्षक के पदों को भरने के लिये बंपर भर्ती निकाली है। आज इस आवेदन के भरने की लास्ट डेट है। इस जॉब को जो भी अभ्यर्थी करना चाहता है वो इसके आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जा कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बताते चले कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एलटी ग्रेड शिक्षक के पदों पर भर्ती के लिए आज से आवेदन लाइन बंद कर रहें हैं। इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से कुल 7466 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। वहीं, आवेदन फॉर्म में करेक्शन और ऑनलाइन शुल्क भुगतान की लास्ट डेट 4 सितंबर 2025 रखी गई है। इस भर्ती में आवेदक की 1 जुलाई 2025 को कम से कम 21 वर्ष और अधिक से अधिक 40 वर्ष होनी चाहिए।
वहीं इस आवेदन के लिये आरक्षित वर्गों ​के आवेदकों को सरकारी नियामों के आधार में छूट दी जाएगी।

आवेदक का चयन प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के आधार पर किया जायेगा। जो भी आवेदक इस भर्ती के लिये आवेदन करना चाहते हैं तो इसके official वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर सारी जरुरी जानकारी ले सकतें हैं। और बिना देर करें आज ही जरुरी जानकारी व मांगी गई आवेदन शुल्क Online जमा कर के ऑनलाइन फॉर्म भर कर आवेदन करदें।

