Vice President Election Voting: उपराष्ट्रपति का चुनाव आज, बीजेडी समेत तीन दल वोटिंग में नहीं लेंगे हिस्सा

Vice President Election Voting: देश को आज नया उपराष्ट्रपति मिलने जा रहा है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मंगलवार को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग है। जिसके बाद शाम 6 बजे वोटो की गिनती होगी। इस चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्डी के बीच मुकाबला है। इस बीच बीजेडी, बीआरएस और अकाली दल ने वोटिंग से दूरी बना ली है। जिसका सीधा असर चुनाव पड़ने वाला है।

दरअसल, वर्तमान में लोकसभा में 542 और राज्यसभा में 239 सांसद हैं। यानी दोनों सदनों में कुल सदस्य 781 हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में जीत के लिए उम्मीदवारों को कम से कम 391 सांसदों का समर्थन चाहिए होगा। हालांकि, तीन दलों के वोटिंग से बाहर होने के बाद यह चुनाव दिलचस्प हो गया है। जिनमें बीजेडी के 7 राज्यसभा सांसद, बीआरएस 4 राज्यसभा सांसद और शिरोमणि अकाली दल के एक लोकसभा व 2 राज्यसभा सांसद हैं। तीनों के सांसद सदस्यों की संख्या मिलाकर 14 होती है।

बीजेडी, बीआरएस और अकाली दल के वोटिंग से दूरी बनाने से दोनों सदनों के सांसदों की संख्या 767 ही रह गई है। यानी अब चुनाव में जीत के लिए उपराष्ट्रपति उम्मीदवारों को कम से कम 384 सांसदों का समर्थन चाहिए। अकाली दल एनडीए का समर्थन करता रहा है, जबकि बीआरएस और बीजेडी किसी भी गठबंधन के पक्ष में नहीं दिखे हैं। हालांकि, संख्याबल को देखें तो एनडीए के उम्मीदवार की जीत तय नजर आ रही है।

वाईएसआरसीपी ने एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को समर्थन दिया है, जिसके बाद उनको 436 सांसदों का वोट मिलता दिख रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्डी के साथ 324 वोट मिल रहे हैं। इस तरह से जीत-हार के लिए 112 वोटों का अंतर साफ नजर आ रहा है।