Video : ओमान की वादी अल-कबीर मस्जिद के पास गोलाबारी में 5 की मौत, फुटेज में भागते दिखे लोग

मस्कट। ओमान की राजधानी मस्कट के नजदीक स्थित वादी कबीर इलाके में स्थित मस्जिद में गोलीबारी हुई है। संदिग्ध अपने साथ हथियार लेकर मस्जिद पहुंचा और लोगों पर फायरिंग शुरू कर दी।

Terrorist attack at a Shia mosque outside #Oman’s capital #Muscat.

Initial report 21 dead, many injured.

