Video Viral-दारू के नशे में युवती ने सड़क पर किया ऐसा काम, लोगों की शर्म से झुक गई आंखें, फिर देखें आगे क्या हुआ?

Video Viral : शराब के नशे में एक युवती का बीच सड़क पर हाई-वोल्टेज ड्रामा करने का सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ये लड़कियां इतने नशे में हैं कि अपनी ब्रा उतार कर और खिड़की से बाहर निकल कर डांस कर रही थी। तभी गाड़ी के ब्रेक लगते ही सड़क पर गिर पड़ती है और सारा नशा उतर जाता है।

ये लड़कियाँ इतने नशे में हैं कि अपनी ब्रा उतार कर और खिड़की से बाहर निकल कर सबको दिखा रही है और गाड़ी के ब्रेक लगते ही सड़क पर गिर पड़ती है और सारा नशा उतर जाता है।

फिर अपने दोनों अनमोल रतन छुपा कर भागना पड़ता है।

वीडियो अपने भारत देश का नहीं है….https://t.co/SkUAIAOhNk — Himanshuu Mishra (@erhimanshumi29) July 9, 2026

फिर उसके साथ बैठा लड़का व सहेलियां गाड़ी से उतरती हैं। इसके बाद उसी किसी तरह से बैठाकर वहां से फुर्रर हो जाती हैं। एक यूजर ने लिखा कि मैडम की करतूत का फल ऑन द स्पॉट। गाड़ी में जा रही ये मैडम अचानक रोड पर ब्रा निकाल कर उसे लहराने लगी। अब ये नहीं पता है कि मैडम को जुलाई की गर्मी लग रही थी या फिर पैसों की। पर थी बड़ी खुश, लेकिन ये खुशी अगले ही पल खत्म हो गई जब गाड़ी थोड़ी सी आगे बढ़ी मैडम पीछे लुढ़क गईं।