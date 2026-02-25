  1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. Video-‘ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी..’, एक तरफा प्रेम में पागल प्रेमी ने दुल्हन को जयमाल के समय मारी गई गोली, बारात में मची चीख-पुकार

Video-‘ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी..’, एक तरफा प्रेम में पागल प्रेमी ने दुल्हन को जयमाल के समय मारी गई गोली, बारात में मची चीख-पुकार

बिहार के बक्सर जिले के चौसा में खुशियों भरा शादी का माहौल उस वक्त मातम और दहशत में बदल गया, जब 'जयमाला' की रस्म के दौरान एक सिरफिरे आशिक (Crazy Lover) ने दुल्हन को गोली मार दी। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

बक्सर । बिहार के बक्सर जिले के चौसा में खुशियों भरा शादी का माहौल उस वक्त मातम और दहशत में बदल गया, जब ‘जयमाला’ की रस्म के दौरान एक सिरफिरे आशिक (Crazy Lover) ने दुल्हन को गोली मार दी। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

पढ़ें :- BSP के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह के घर इनकम टैक्स की छापेमारी, 50 से ज्यादा अफसर पुलिस के साथ कर रहे जांच

“ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी..” की तर्ज पर जब स्टेज पर जयमाला की रस्म चल रही थी। इसी दौरान सिरफिरे आशिक ने दुल्हन आरती को गोली मार दी। दूल्हन आरती के पेट में गोली लगी। उसने कहा, कि हमको दीनबंधु ने गोली मारी है। दुल्हन को अस्पताल ले जाया गया लेकिन उसकी मौत हो गई।

पढ़ें :- अपने ही सरकार के खिलाफ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने खोला मोर्चा, कहा- लाठीचार्ज करना बहुत ही शर्मनाक हरकत

सनसनीखेज वारदात मंगलवार रात बक्सर की है। बता दें कि यूपी के बलिया जिले से बारात आई थी। दूल्हा-दुल्हन स्टेज पर खड़े थे। इस दौरान आसपास रिश्तेदार थे। म्यूजिक बज रहा था। लोगों का खुशी से भरा शोर गूंज रहा था। दूल्हा-दुल्हन को तिलक लगाकर आरती उतारी जा रही थी तभी मंच के पास खड़े युवक ने पिस्तौल से आरती को गोली मार दी।

पढ़ें :- रिंकू सिंह के पिता खानचंद को 4th स्टेज का लिवर कैंसर डिटेक्ट, ग्रेटर नोएडा के हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर सपोर्ट पर रखे गए

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हत्यारा चेहरे पर कपड़ा बांधकर आया था। पुलिस का कहना है कि मामला प्रेम प्रसंग का है। आरती की शादी कहीं और तय हो गई जिसे युवक बर्दाश्त नहीं कर पाया। पुलिस ने बताया कि आरोपी दीनबंधु की तलाश की जा रही है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

अपने ही सरकार के खिलाफ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने खोला मोर्चा, कहा- लाठीचार्ज करना बहुत ही शर्मनाक हरकत

अपने ही सरकार के खिलाफ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने खोला मोर्चा,...

रिंकू सिंह के पिता खानचंद को 4th स्टेज का लिवर कैंसर डिटेक्ट, ग्रेटर नोएडा के हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर सपोर्ट पर रखे गए

रिंकू सिंह के पिता खानचंद को 4th स्टेज का लिवर कैंसर डिटेक्ट,...

UP Assembly Elections 2027 : बसपा ने खोल दिए अपने पत्ते, इस सीट से आशीष पांडेय उम्मीदवार घोषित, 40 से 50 सीटों पर ब्राह्मण प्रत्याशी

UP Assembly Elections 2027 : बसपा ने खोल दिए अपने पत्ते, इस...

Video-'ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी..', एक तरफा प्रेम में पागल प्रेमी ने दुल्हन को जयमाल के समय मारी गई गोली, बारात में मची चीख-पुकार

Video-'ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी..', एक तरफा प्रेम में पागल...

Epstein Files : माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक बिल गेट्स ने यौन अपराधी जेफ्री एपस्टीन से मिलना उनकी 'बहुत बड़ी गलती' थी, मांगी माफी

Epstein Files : माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक बिल गेट्स ने यौन अपराधी जेफ्री...

NCERT किताब में ज्यूडिशियरी में करप्शन से संबंधित सामग्री पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, CJI सूर्यकांत बोले- न्यायपालिका को बदनाम नहीं करने दूंगा

NCERT किताब में ज्यूडिशियरी में करप्शन से संबंधित सामग्री पर सुप्रीम कोर्ट...