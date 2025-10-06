  1. हिन्दी समाचार
  2. खेल
  3. Video- गुकेश से जीतने के बाद अमेरिकी खिलाड़ी ने की अभद्रता, चेस बोर्ड के किंग को दर्शकों में फेंका

Video- गुकेश से जीतने के बाद अमेरिकी खिलाड़ी ने की अभद्रता, चेस बोर्ड के किंग को दर्शकों में फेंका

Grandmaster D Gukesh News: विश्व चैंपियन डी गुकेश को हमेशा से अपने शांत स्वभाव के लिए जाना जाता है। वह अपनी जीत के बाद भी अपना संयम बनाए रखते हैं, लेकिन, विदेशी खिलाड़ी उनके खिलाफ हार या जीत पर अपना आपा खोते नजर आए हैं। इनमें ग्रैंडमास्टर मैग्नस कार्लसन के बाद अमेरिका के ग्रैंडमास्टर हिकारू नाकामुरा का नाम भी जुड़ गया है। जिनकी शर्मनाक हरकत ने नया विवाद खड़ा कर दिया है।

By Abhimanyu 
Updated Date

Grandmaster D Gukesh News: विश्व चैंपियन डी गुकेश को हमेशा से अपने शांत स्वभाव के लिए जाना जाता है। वह अपनी जीत के बाद भी अपना संयम बनाए रखते हैं, लेकिन, विदेशी खिलाड़ी उनके खिलाफ हार या जीत पर अपना आपा खोते नजर आए हैं। इनमें ग्रैंडमास्टर मैग्नस कार्लसन के बाद अमेरिका के ग्रैंडमास्टर हिकारू नाकामुरा का नाम भी जुड़ गया है। जिनकी शर्मनाक हरकत ने नया विवाद खड़ा कर दिया है।

पढ़ें :- नारी की गरिमा, उसकी सुरक्षा, उसका सम्मान और उसके स्वावलंबन को भारत की संस्कृति ने सदैव से दिया है सर्वोच्च स्थान: सीएम योगी

दरअसल, अमेरिका के टेक्सास में भारत और अमेरिका के बीच फ्रेंडली मुकाबला खेला गया। इस दौरान नाकामुरा ने विश्व चैंपियन डी गुकश को हराकर अमेरिका को भारत पर 5-0 से जीत हासिल करने में मदद की। लेकिन, गुकेश को हराने के घमंड में चूर नाकामुरा ने ऐसी हरकत कर दी। जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। नाकामुरा ने गुकेश का किंग दर्शकों के बीच फेंक दिया, लेकिन गुकेश ने कोई प्रतिक्रीया नहीं दी। उन्होंने अपने शांत स्वभाव का परिचय दिया और चेस बोर्ड की गोटियां वापस अपनी जगह लगाते हुए देखे गए।

इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। नाकामुरा की शर्मनाक हरकत पर लोग उनकी कड़ी आलोचना कर रहे हैं, जबकि गुकेश के शांत स्वभाव के लिए लोगों के मन में उनके प्रति सम्मान और बढ़ गया है। इससे पहले जून में नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में गुकेश ने जब मैग्नस कार्लसन को हराया था तो वह अपना आपा खो बैठे थे। कार्लसन ने हार के बाद जोर से हाथ को उस मेज पर पटका, जहां चेस बोर्ड रखा हुआ था। हालांकि, उन्होंने अपनी हरकत के लिए तुरंत माफी भी मांग ली थी।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

रोहित शर्मा और विराट कोहली खेल सकेंगे 2027 का वर्ल्ड कप! पर माननी होगी BCCI की ये बड़ी शर्त

रोहित शर्मा और विराट कोहली खेल सकेंगे 2027 का वर्ल्ड कप! पर...

Video- गुकेश से जीतने के बाद अमेरिकी खिलाड़ी ने की अभद्रता, चेस बोर्ड के किंग को दर्शकों में फेंका

Video- गुकेश से जीतने के बाद अमेरिकी खिलाड़ी ने की अभद्रता, चेस...

'मैं कप्तान बनना चाहता हूं...' विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल के मन में भी जागी इच्छा

'मैं कप्तान बनना चाहता हूं...' विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल के मन में...

Video: भारत-पाक मैच के टॉस में हुई बेईमानी! रेफरी की गलती से पाकिस्तान ने जीता TOSS

Video: भारत-पाक मैच के टॉस में हुई बेईमानी! रेफरी की गलती से...

कानपुर में वनडे मैच के बीच ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाड़ियों की बिगड़ी तबीयत, होटल के खाने से हुई दिक्कत!

कानपुर में वनडे मैच के बीच ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाड़ियों की बिगड़ी...

IND W vs PAK W: टॉस में कप्तानों ने नहीं मिलाया हाथ, पाकिस्तान ने चुनी गेंदबाजी

IND W vs PAK W: टॉस में कप्तानों ने नहीं मिलाया हाथ,...