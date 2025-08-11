VIDEO- साहिबाबाद मंडी में दिनदहाड़े दबंगों ने दो को पैर में मारी गोली, मची अफरा-तफरी, पुलिस जांच में जुटी

गाजियाबाद। यूपी के गाजियाबाद जिले की नवीन फल सब्जी मंडी साहिबाबाद में मंडी सचिव की बुलाई बैठक के दौरान सोमवार सुबह करीब 11 बजे विवाद हो गया। झगड़े के दौरान भीड़ में मौजूद अज्ञात व्यक्ति ने तीन राउंड फायरिंग कर दी। इस दौरान वहां मौजूद पल्लेदार सचिन व चाय का खोखा चलाने वाले दो युवकों के पैर में गोली लग गई। फायरिंग होते ही मंडी में भगदड़ मच गई। साथ ही हंगामा शुरू हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित कर घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा।

डीसीपी ट्रांस हिंडन निमिष पाटील ने बताया की शुरुआती जांच में दो पक्षों के आपसी विवाद की बात सामने आई है। मंडी में स्थित चबूतरे पर दुकान लगाने को लेकर दोनों पक्षों में अनबन चल रही थी। पूरे मामले की जांच की जा रही है आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए दो टीमें लगा दी गई हैं जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा।