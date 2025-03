Video- शराब के शौकीनों के लिए बंपर ऑफर, ठेकों पर लगी लम्बी-लम्बी कतार

लखनऊ। यूपी (UP) के नोएडा शहर (Noida City) में शराब के शौकीनों के लिए खास ऑफर है। इस ऑफर के चक्कर में नोएडा शहर (Noida City) की कुछ शराब की दुकानों पर लम्बी-लम्बी कतार लग गई हैं। शराब खरीदने के लिए लम्बी कतार में लगे लोग इस ऑफर का फायदा उठाने से चूकना नहीं चाहते हैं।

नोएडा में शराब की दुकानों पर ‘1 बोतल फ्री’ ऑफर मिलते ही भीड़ उमड़ पड़ी है। एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री का ऑफर जारी होने के बाद ठेकों के बाहर लंबी कतारें लगी हुर्ई हैं। शराब के शौकीन शराब पेटियां खरीद रहे हैं। इस ऑफर के पीछे 31 मार्च 2025 के रात 12 बजे की डेडलाइन है। दरअसल एक्साइज़ डिपार्टमेंट का वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2025 को समाप्त हो रहा है। इससे पहले कुछ ठेकों पर यह खास ऑफर दिया गया है।

31 मार्च रात 12.00 बजे तक शराब के ठेकों पर सारा स्टॉक खत्म करना है। वरना बची हुई शराब सरकारी खाते में जमा हो जाएगी। जिसकी बिक्री नहीं हो सकेगी।इसलिए नोएडा शहर के कुछ ठेकों पर ग्राहकों के लिए खास ऑफर दिया गया है। शहर में सस्ते में शराब खरीदने की होड़ मची हुई है। कई ठेकों पर लम्बी कतारें देखी गई। नोएडा के सेक्टर-18 के एक ठेके पर ऐसा ही नजारा देखने को मिला।

300 रुपये में रॉयल स्टैग और रेड लेबल…

पंजाब एवं हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ (Chandigarh Capital of Punjab and Haryana) में शराब के दामों में भारी कटौती हुई है। यहां पर ठेकों पर भारी छूट दी जा रही है और आधे दाम पर सभी शराब की बोतलें मिल रही हैं। 31 मार्च तक यह छूट रहेगा। वहीं, छूट के चलते ठेकों पर भीड़ भी नजर आ रही है। दरअसल, एक अप्रैल से चंडीगढ़ में नई एक्साइज पॉलिसी (New Excise Policy) लागू होगी। ऐसे में शराब के ठेकेदार इस साल के स्टॉक को क्लीयर कर रहे हैं और दाम आधे कर दिए गए हैं।

इंद्री, ब्लैक डॉग, ब्लैंडर प्राइड, टीचर्स, सोलन गोल्ड, 100 पाइपर सहित तमाम ब्रैंड पर भारी छूट दी जा रही है। रेड लेबर 750 रुपये में बिक रही है। कीमतों के अनुसार, ऑल सीजन, रॉयल चैलेंजर, रॉयल स्टैग, सोलन ब्लैक, बकार्डी ब्लैक 300 रुपये में बोतल मिल रही है। इसी तरह सोलन नंबर वन, ओल्ड मॉन्क 250 रुपये प्रति बोतल बिक रही है। इसके अलावा, ऑफिसर च्वाइस 160 रुपये बोतल है।

महंगे ब्रैंड्स के दामों में भी कटौती

इसी तरह, मंहगे दामों के ब्रैंड्स में भी भारी कटौती की गई है। ब्लैंडर प्राइड रिजर्व, एंट्रीक्विटी ब्लू, रॉक फोर्ड रिसर्व और अम्रूत की बोतल की कीमत 600 रुपये रखी गई है। वहीं, सिगनेचर, वोडक फ्लेवर और सिरमन ऑफ 450 रुपये बोतल बिक रही है। वहीं, इंद्री और गोदावन रिच की बोतल जो पहले 3 हजार से 3500 रुपये में मिलती थी, उसकी कीमत 2200 रुपये है। ब्लैक डॉग डिलिस्क और 100 पाइपर का दाम 1300 रुपये, ब्लैक डॉग (सीईएन), 100 पाइपर (8 ईयर) का दाम 1000 रुपये है।

क्यों सस्ती हुई शराब?

दरअसल, चंडीगढ़ में पजांब, हिमाचल और हरियाणा से सस्ती शराब मिलती है। यहां पर नई ऑबकारी नीति लागू होने जा रही है। एक अप्रैल से नई लीकर पॉलिसी लागू होगी और ऐसे में शराब कारोबारी अपना बचा हुआ स्टॉक क्लीयर कर रहे हैं और इस कारण हर ब्रांड में छूट दी जा रही है। एक अप्रैल से शराब महंगी होती या सस्ती, यह तो नई लीकर पॉलिसी में ही पता चल पाएगा। हालांकि, छूट के बाद अब शराब के ठेकों पर भारी भीड़ भी उमड़ रही है।

गौरतलब है कि बीते शुक्रवार को ठेकों की ई-नीलामी हुई। चंडीगढ़ वाइन कॉन्ट्रेक्टर्स एसोसिएशन का आरोप है कि 97 में 93 टेंडर लेने वाले एक ही ग्रुप के लोग हैं। हालांकि, चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है औ 1 अप्रैल से 31 मार्च तक यह नीति लागू रहेगी और 606 करोड़ की कमाई सरकार को होगी।