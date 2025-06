VIDEO: जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान हाथी हुआ बेकाबू; बीच सड़क लगाने लगा दौड़, भगदड़ में शख्स घायल

Ahmedabad Jagannath Rath Yatra video: ओडिशा के पुरी में आज (27 जून) से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरु हो रही है। यह भव्य यात्रा पुरी के जगन्नाथ मंदिर से शुरू होकर गुंडिचा मंदिर तक जाती है। यह रथ यात्रा कुल 12 दिनों तक चलेगी और इसका समापन 8 जुलाई को नीलाद्रि विजय के साथ होगा, जब भगवान पुनः अपने मूल मंदिर में लौटेंगे। इस बीच अहमदाबाद में हर साल आयोजित होने वाली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में एक हाथ के बेकाबू होने से भगदड़ मच गयी।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गुजरात के अहमदाबाद में शुक्रवार को रथ यात्रा के दौरान खड़िया गोलावद के पास लोगों की भीड़ देखकर हाथी बेकाबू हो गया, जिससे भगदड़ मच गई। इस दौरान हाथ खाली सड़क पर तेजी से दौड़ने लगा। यह देखकर आस-पास खड़े लोगों के पसीने छूट गए। बेकाबू हाथी उस जुलूस का हिस्सा था जिसमें 5-6 हाथी हिस्सा ले रहे थे। वहीं, घटना की सूचना मिलने पर चिड़ियाघर अधीक्षक समेत टीम मौके पर पहुंची और हाथी को डॉक्टरों की टीम ने इंजेक्शन देकर काबू में कर लिया।

Watch | Three elephants in Ahmedabad Rath Yatra procession went out of control and started running in the Khadia area of the city. pic.twitter.com/iqNGRjROVo

— DeshGujarat (@DeshGujarat) June 27, 2025