Video-मौत सामने फिर भी नहीं छोड़ा साथ, एक साथी को बचाने नदी में कूदा बंदरों का झुंड, मनुष्य की तुलना में जानवर होते हैं बेहतर दोस्त

केंद्रपाड़ा। उड़ीसा के केंद्रपाड़ा ज़िले में जंगली जानवरों के बीच एकता का एक दुर्लभ और दिल को छू लेने वाला नज़ारा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है, जिससे स्थानीय लोग हैरान और प्रेरित हो रहे हैं। महानदी नदी की सहायक नदी, खारीनासी नाले में एक मगरमच्छ ने एक बंदर पर हमला किया और उसे नदी में खींच ले गया। यह देखकर, दूसरे बंदर नदी में कूद गए। अपने साथी को बचाने के लिए, वे पानी में उतरे और दूसरी तरफ तैरने लगे। स्थानीय निवासी ने बताया कि हालांकि वे अपने साथी बंदर को मगरमच्छ के जबड़ों से नहीं बचा पाए, फिर भी उन्होंने आपस में एकता और भाईचारा दिखाया। इलाके के किसी व्यक्ति ने इस घटना को मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड कर वायरल कर दिया है।

मगरमच्छ के हमले के बाद नदी में कूद पड़ा पूरा बंदर समाज, एक साथी को बचाने जान पर खेल गए। सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो ने लोगों की आंखें नम कर दी हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि नदी में एक मगरमच्छ ने एक बंदर पर हमला कर दिया। हमला इतना अचानक था कि कुछ पलों के लिए लगा कि अब बचना मुश्किल है, लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने रिश्तों और एकता की नई परिभाषा लिख दी।

जैसे ही मगरमच्छ ने बंदर को पकड़ा, किनारे मौजूद अन्य बंदरों ने बिना देर किए नदी में छलांग लगा दी। दर्जनों बंदर जान की परवाह किए बिना मगरमच्छ की ओर बढ़ गए और अपने साथी को बचाने की कोशिश करने लगे। पानी में संघर्ष, शोर और अफरा-तफरी के बीच यह दृश्य किसी फिल्म से कम नहीं था।

इस वीडियो से साबित कर दिया एक कहीं ज़्यादा ताकतवर दुश्मन के खिलाफ एक साथ लड़ने की उनकी इच्छा ने जानवरों की दुनिया में एकता और साहस के एक दुर्लभ बंधन को उजागर किया। ऐसे समय में जब इंसान अक्सर खतरे के समय एक-दूसरे को छोड़ देते हैं, इस घटना ने इलाके में व्यापक चर्चा छेड़ दी है। कई लोगों का मानना ​​है कि बंदरों की सामूहिक बहादुरी एकजुटता, बलिदान और मुश्किलों के खिलाफ एक साथ खड़े होने की प्रवृत्ति की एक शक्तिशाली याद दिलाती है।

वन्यजीव विशेषज्ञों के अनुसार, बंदरों में मजबूत सामाजिक बंधन होता है। समूह का कोई सदस्य संकट में हो, तो बाकी उसे बचाने के लिए जोखिम उठाते हैं। यही कारण है कि यह वीडियो सिर्फ एक वन्य घटना नहीं, बल्कि प्रकृति से मिला बड़ा सबक बन गया है।