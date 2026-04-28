  1. हिन्दी समाचार
  2. अपराध
  3. विधवा पड़ोसन आने-जाने में टोका-टाकी करती थी, जिससे सारे काम बिगड़ जाते थे, तो लाठी से पीट-पीटकर की हत्या

विधवा पड़ोसन आने-जाने में टोका-टाकी करती थी, जिससे सारे काम बिगड़ जाते थे, तो लाठी से पीट-पीटकर की हत्या

शादी के तीन साल बाद भी जब वह पिता नहीं बन सका, तो उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई , पिछले साल उसके पिता की भी मौत हो गई थी। इन सभी घटनाओं के लिए वह पड़ोस में रहने वाली विधवा पक्कू हेंब्रम को जिम्मेदार मानता था। उसका आरोप था कि महिला घर से निकलते समय उसे टोका-टाकी करती थी, जिससे उसका कोई भी काम सफल नहीं होता था. अपने घर बुलाया और लकड़ी के डंडे से हमला कर उसकी हत्या कर दी...

By हर्ष गौतम 
Updated Date

झारखंड़:  दुमका जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के डुमरसोल गांव में अंधविश्वास ने एक और जान ले ली। सोमवार देर शाम 55 वर्षीय विधवा पक्कू हेंब्रम की पड़ोस के युवक मुंशी टुडू ने डायन बताकर लाठी से पीट-पीटकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मंगलवार सुबह जेल भेज दिया। बताया जा रहा है कि मुंशी टुडू की शादी करीब 10 साल पहले हुई थी। शादी के तीन साल बाद भी जब वह पिता नहीं बन सका, तो उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई। पिछले साल उसके पिता की भी मौत हो गई थी। इन सभी घटनाओं के लिए वह पड़ोस में रहने वाली विधवा पक्कू हेंब्रम को जिम्मेदार मानता था।

पढ़ें :- सांसदो के पलटने के बाद, अब विधायकों को खोने का डर, AAP ने ​अपने सभी विधायकों को बुलाया जालंधर

मुंशी को शक था कि महिला डायन है और उसी की वजह से उसका परिवार बर्बाद हो गया। उसका आरोप था कि महिला घर से निकलते समय उसे टोका-टाकी करती थी, जिससे उसका कोई भी काम सफल नहीं होता था। कई बार मना करने के बावजूद जब महिला ने कथित तौर पर टोका-टाकी बंद नहीं की, तो मुंशी ने उसे मारने की योजना बना ली। सोमवार शाम उसने बहाने से महिला को अपने घर बुलाया और लकड़ी के डंडे से हमला कर उसकी हत्या कर दी।

गांव की चौकीदार से सूचना मिलने पर मुफस्सिल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और भागने की कोशिश कर रहे आरोपी मुंशी टुडू को पकड़ लिया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल डंडा भी बरामद कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, थाना प्रभारी लॉरेंसिया केरकेट्टा ने बताया कि मृतका की बेटी मकलू हांसदा के बयान पर मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया गया है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

मिलिए मेरठ के एक दरोगा जी से! कैबिनेट मंत्री की भतीजी से विवाह तय था, 10 हजार की रिश्वत ने नौकरी दाव में लगा दी, रिश्ता भी टूट गया

मिलिए मेरठ के एक दरोगा जी से! कैबिनेट मंत्री की भतीजी से...

विधवा पड़ोसन आने-जाने में टोका-टाकी करती थी, जिससे सारे काम बिगड़ जाते थे, तो लाठी से पीट-पीटकर की हत्या

विधवा पड़ोसन आने-जाने में टोका-टाकी करती थी, जिससे सारे काम बिगड़ जाते...

धर्म पूछकर कलमा पढ़ने को कहा, ना पढ़ पाने पर चाकू से किया हमला, आरोपी की ISIS में शामिल होने की चाह

धर्म पूछकर कलमा पढ़ने को कहा, ना पढ़ पाने पर चाकू से...

प्रयागराज में रिश्तों का कत्ल: बेटे और मां के बीच अवैध संबंध के शक में पिता ने जूसर के हैंडल से बेटे की हत्या की

प्रयागराज में रिश्तों का कत्ल: बेटे और मां के बीच अवैध संबंध...

एसटीएफ कांस्टेबल की गर्लफ्रेंड ने उसकी पत्नी और 8 साल के बेटे को उतारा मौत के घाट

एसटीएफ कांस्टेबल की गर्लफ्रेंड ने उसकी पत्नी और 8 साल के बेटे...

बच्चे के हत्या का आरोपी निकला यूट्यूबर एक्स मुस्लिम 'सलीम वास्तिक', पहले मौलवी था फिर इस्लाम के खिलाफ बयान देने से आया था चर्चा में

बच्चे के हत्या का आरोपी निकला यूट्यूबर एक्स मुस्लिम 'सलीम वास्तिक', पहले...