Video: महिला विधायकों ने एक-दूसरे के बाल नोचे और मारपीट की, लाइव टेलीकास्ट होती रही विधानसभा की कार्यवाही

Mexico City Congress Violent Video: मेक्सिको सिटी की कांग्रेस में महिला विधायकों के एक ग्रुप के बीच हाथापाई हो गई, और कैमरे इस लड़ाई को लाइव दिखा रहे थे, जिसमें वे एक-दूसरे के बाल खींच रही थीं और एक-दूसरे को मार रही थीं। यह झड़प तब शुरू हुई जब दक्षिणपंथी नेशनल एक्शन पार्टी (PAN) के एक ग्रुप ने कथित तौर पर वामपंथी मोरेना पार्टी द्वारा तोड़े गए एक नियम के विरोध में विधायिका के पोडियम के पास जाकर हंगामा किया।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह घटना 15 दिसंबर, 2025 की है, जब मेक्सिको सिटी की लोकल कांग्रेस में एक गरमागरम सेशन शारीरिक झड़प में बदल गया, जब विरोधी राजनीतिक पार्टियों की महिला विधायकों के बीच पोडियम पर टकराव हुआ, जिससे लेजिस्लेटिव चैंबर के अंदर अफरा-तफरी मच गई। एसोसिएटेड प्रेस की फुटेज से लिया गया और सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर शेयर किया गया। चैंबर के एक वाइड शॉट से शुरू होता है। सांसदों को अपनी डेस्क पर बैठे हुए, प्रेसिडिंग ऑफिसर के ऊंचे पोडियम की ओर देखते हुए देखा जा सकता है। फोकस जल्द ही पोडियम एरिया पर चला जाता है, जो नेशनल एक्शन पार्टी (PAN) की ज़्यादातर महिला विपक्षी विधायकों से भरा हुआ है, जिन्होंने विरोध में उस जगह पर कब्ज़ा कर लिया था।

फुटेज के सबसे अहम पल में, सत्ताधारी मोरेना पार्टी की एक विधायकों को आगे बढ़कर PAN पार्टी की एक प्रोटेस्टर के बाल खींचते हुए देखा गया, जिससे उसका सिर ज़ोर से पीछे की ओर झटका। PAN पार्टी की विधायक ने थप्पड़ और धक्के मारकर जवाब दिया, जिससे टकराव और बढ़ गया। तंग जगह पर कोहनियां चलीं और शरीर एक-दूसरे से टकराए, दोनों तरफ की महिलाएं पोडियम पर कंट्रोल पाने के लिए संघर्ष कर रही थीं, इस दौरान बाल खींचना, थप्पड़ मारना और ज़ोर से धक्का-मुक्की करना आम बात थी।