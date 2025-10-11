VIDEO : महिला पुलिस अफसर ने 1 घंटे में 733 पुल-अप्स कर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, लोग बोले- कमाल का फिटनेस

ऑस्ट्रेलिया की महिला पुलिस अधिकारी ने अपनी ताकत और हिम्मत का ऐसा उदाहरण पेश किया है, जिसे देखकर दुनिया हैरान है। जेड हेंडरसन (Z Henderson) नाम की इस अफसर ने एक घंटे में 733 पुल-अप्स करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड (Guinness World Record) बना दिया है। उन्होंने लगभग एक दशक पुराने रिकॉर्ड को तोड़कर यह नया कीर्तिमान रचा है।
नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया की महिला पुलिस अधिकारी ने अपनी ताकत और हिम्मत का ऐसा उदाहरण पेश किया है, जिसे देखकर दुनिया हैरान है। जेड हेंडरसन (Z Henderson) नाम की इस अफसर ने एक घंटे में 733 पुल-अप्स करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड (Guinness World Record) बना दिया है। उन्होंने लगभग एक दशक पुराने रिकॉर्ड को तोड़कर यह नया कीर्तिमान रचा है।
यह शानदार कारनामा 22 अगस्त को गोल्ड कोस्ट (Gold Coast) में हुआ। इसका मतलब है कि हेंडरसन ने हर मिनट औसतन 12 से ज्यादा पुल-अप्स किए। उन्होंने यह मुश्किल चुनौती अपनी शारीरिक और मानसिक सीमाओं को परखने के लिए स्वीकार की थी।
32 साल की हेंडरसन ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स (Guinness World Records) को बताया कि मैंने पुल-अप वर्ल्ड रिकॉर्ड (World Record)के लिए ट्रेनिंग करने का फैसला इसलिए किया क्योंकि मुझे कुछ ऐसा करने का विचार पसंद आया जो पहले किसी और ने नहीं किया है। मैं यह भी देखना चाहती थी कि मेरा शरीर और दिमाग क्या करने में सक्षम है।
चोट ने बदला प्लान, पर हिम्मत नहीं टूटी
हैरानी की बात यह है कि हेंडरसन का असली प्लान 24 घंटे वाले पुल-अप रिकॉर्ड को तोड़ने का था, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान उन्हें चोट लग गई, जिसकी वजह से उन्हें अपना इरादा बदलना पड़ा।
उन्होंने बताया कि अप्रैल में, 24 घंटे के रिकॉर्ड की तैयारी के लिए मेरा आखिरी ट्रेनिंग सेशन था। मैंने 12 घंटे में 3,500 पुल-अप्स किए और मेरी बाइसेप की मांसपेशी में चोट आ गई। मुझे लगभग छह हफ्तों तक अपने हाथ को आराम देना पड़ा।
इस चोट के बाद, दोबारा किसी गंभीर चोट से बचने के लिए उन्होंने एक घंटे के रिकॉर्ड पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया।
कोई तय लक्ष्य नहीं था, बस रिकॉर्ड तोड़ना था
हेंडरसन ने कहा कि मेरे दिमाग में कोई तय संख्या नहीं थी कि मुझे कितने पुल-अप्स करने हैं। मैं जानती थी कि 725 के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ना मुश्किल होगा, इसलिए मेरा लक्ष्य बस उससे कुछ ज्यादा करने का था।
आखिरकार, वह अपने लक्ष्य में सफल रहीं और एक घंटे में 733 पुल-अप्स पूरे किए।
उन्होंने अपनी सफलता पर खुशी जताते हुए कहा कि मैं नतीजे से बहुत खुश हूं। मैंने अपना सब कुछ झोंक दिया और मुझे नहीं लगता कि मैं उस पल इससे बेहतर कर सकती थी।