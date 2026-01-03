VIDEO: पत्नी के छोड़ कर जाने के बाद युवक चढ़ा पानी की टंकी पर दी कूदने की धमकी, पुलिस से की अनोखी मांग, सुनकर हसी नहीं रोक पाए लोग

  1. हिन्दी समाचार
उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद से एक हैरतअंगेज कर देने वाला मामला निकल कर सामने आया है। यहां का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक युवक पानी ​की टंकी पर चढ़ गया और पुलिस से अजीबोगरीब मांग करने लगा। युवक की मांग सुन वहां मौजूद सभी लोग हस-हस कर लोट पोट हो गए।

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद से एक हैरतअंगेज कर देने वाला मामला निकल कर सामने आया है। यहां का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक युवक पानी ​की टंकी पर चढ़ गया और पुलिस से अजीबोगरीब मांग करने लगा। युवक की मांग सुन वहां मौजूद सभी लोग हस-हस कर लोट पोट हो गए। वहीं युवक का वीडियो भी अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग देख कर अपनी हसी नहीं रोक पा रहे है।

उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद के पिनौनी गांव निवासी हर प्रसाद मौर्य की कुछ वर्ष पहले शादी हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद ही उसकी पत्नी उसे छोड़ कर चली गई और दोनों के बीच में तलाक हो गया। इस पर युवक शुक्रवार को गांव में बने तीस फिट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ गया और कूद जाने की धमकी देने लगा। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने आनन-फानन में पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस के पहुंचते ही युवक ने ऐसी मांग कर डाली सभी सुनकर हंसने लगे। युवक ने मांग करते हुए कहा कि मेरी पहली पत्नी मुझे छोड़ कर चली गई है। दस दिन मैनें गंदे कपड़े पहने हुए, अब बिना बीवी के कपड़े कौन धोएगा, खाना कौन बनाएगा। सबके घर में बीवी है, तो मेरे लिए भी एक पत्नी चाहिए। युवक की यह मांग सुन पहले तो लोग डर गए, लेकिन फिर लोग हसने लगे। नीचे खड़े लोगों में से कोई कह रहा था भाई वॉशिंग मशीन ले लो, तो कोई बोल रहा था भाई पहले नीचे तो आओ। इसके बाद भी युवक बार-बार अपनी मांग दोहरता जा रहा था। पुलिस और स्थानीय लोगोंं की आधे घंटे की मान मनुव्वल के बाद युवक पानी की टंकी से नीचे उतरा, तब जा कर मामला शांत हुआ।

