VIDEO: अर्धनग्न और नशे में धुत MNS नेता के बेटे ने राजश्री मोरे की कार को मारी टक्कर, फिर दी भद्दी गालियां

MNS leader’s son misbehaved with Rajshri More: राखी सावंत की पूर्व सबसे अच्छी दोस्त राजश्री मोरे ने रविवार रात को एक चौंकाने वाला वीडियो शेयर किया, जिसमें महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता जावेद शेख के बेटे ने नशे की हालत में उनकी कार को टक्कर मार दी। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें आरोपी अर्धनग्न अवस्था में राजश्री को गाली देते और धमकाते हुए दिखाई दे रहा है। यह घटना 6 जुलाई को मुंबई के अंधेरी उपनगर में हुई थी।

Rahil Shaikh is son of MNS leader Javed Shaikh.

Rahil Shaikh abused a Marathi girl after hitting her car. He was drunk & half naked.

Will Raj Thackeray take action against outsider Rahil Shaikh or send goons after this brave Marathi girl? pic.twitter.com/WeFNZdfexV

