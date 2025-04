Video-भारत की दुश्मनों को घर में ही नेस्तानाबूद करने की सफल तैयारी, INS सूरत युद्धपोत से मिसाइल का किया परीक्षण

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के 48 घंटे के भीतर भारत ने दुश्मनों को कड़ा संदेश देते हुए गुरुवार को जंगी जहाज आईएनएस सूरत (INS Surat) से मिसाइल परीक्षण किया। पाकिस्तान की ओर से फायरिंग ड्रिल शुरू करने के बाद भारतीय नौसेना (Indian Navy) ने स्वदेशी युद्धपोत क्षमता दिखा दी। भारतीय नौसेना (Indian Navy) के नवीनतम स्वदेशी निर्देशित मिसाइल विध्वंसक (युद्धपोत) आईएनएस सूरत (INS Surat) ने पहली बार मिसाइल से संमदर पर एक टारगेट को तबाह किया।

नौसेना (Navy) की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने में यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह उपलब्धि स्वदेशी युद्धपोत डिजाइन, विकास और संचालन में भारत की बढ़ती कुशलता को दिखाता है और रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता के प्रति देश की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। भारत ने यह परीक्षण अरब सागर में किया जो की लिहाज से महत्वपूर्ण है। दरअसल पाकिस्तान भी इसी इलाके में एक मिसाइल परीक्षण करने जा रहा है।

#IndianNavy's latest indigenous guided missile destroyer #INSSurat successfully carried out a precision cooperative engagement of a sea skimming target marking another milestone in strengthening our defence capabilities.

Proud moment for #AatmaNirbharBharat!@SpokespersonMoD… pic.twitter.com/hhgJbWMw98

— SpokespersonNavy (@indiannavy) April 24, 2025