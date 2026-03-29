Video- 25 तारीख़ से लाइन में लगा हूं, घर में बच्चे भूखे... यह कहते बुजुर्ग फफक पड़ा, कांग्रेस बोली-ये लोगों का दर्द मोदी को नहीं आ रहा नजर

LPG Crisis: केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) के लाख दावों के बावजूद देश में एलपीजी की कमी (LPG Shortage) ने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। हालांकि सरकार कालाबाजारी और जमाखोरी को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई कर रही है, साथ ही निवासियों और व्यवसायों को निर्बाध आपूर्ति का आश्वासन दे रही है, लेकिन इसके विपरीत सरकार के दावे हवा-हवाई ही साबित हो रहे हैं।

इसी बीच देश की मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी ने अ​पने अधिकारिक एक्स पर एक न्यूज क्लिप शेयर कर लिखा कि ‘घर में छोटे बच्चे दूध नहीं पी रहे हैं। कई दिनों से लाइन में लगने पर भी हमें सिलेंडर नहीं मिल रहा, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। कांग्रेस ने लिखा कि ये कहते हुए एक बुजुर्ग फफक कर रो पड़े। ये लोगों का दर्द है, जो नरेंद्र मोदी को नजर नहीं आ रहा है। उनका ध्यान सिर्फ अपनी नाकामी छिपाने में लगा है।