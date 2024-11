Video : कनाडा में हिंदू मंदिर पर खालिस्तानी चरमपंथियों ने किया हमला, श्रद्धालुओं को लाठी-डंडों से पीटा

Brampton Hindu Sabha Mandir Attack: कनाडा में हिंदुओं को खालिस्तानी चरमपंथियों की ओर से लगातार निशाना बनाया जा रहा है। इस बीच ब्रैम्पटन में के हिंदू सभा मंदिर पर हमले और श्रद्धालुओं से मारपीट की घटना सामने आयी है। जिसके बाद एक बार फिर हिन्दू समुदाय की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा है कि ब्रैम्पटन के हिंदू सभा मंदिर में हुई हिंसा की घटनाएं अस्वीकार्य हैं।

दरअसल, विजय जैन नाम के एक शख्स ने ब्रैम्पटन के हिंदू सभा मंदिर में खालिस्तानी कट्टरपंथियों द्वारा हमले का वीडियो शेयर किया है। यह घटना रविवार की बतायी जा रही है। वीडियो में हमलावरों के हाथों में खालिस्तानी झंडे दिख रहे हैं। वह झंडों और लाठी-डंडों से लोगों को पीटते हुए नजर आ रहे हैं। इस घटना की कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एक्स पोस्ट में निंदा की है। उन्होंने लिखा, ‘आज ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में हुई हिंसा की घटनाएं अस्वीकार्य हैं। प्रत्येक कनाडाई को अपने विश्वास का स्वतंत्र रूप से और सुरक्षित रूप से पालन करने का अधिकार है। समुदाय की सुरक्षा और इस घटना की जांच के लिए त्वरित प्रतिक्रिया देने के लिए पील क्षेत्रीय पुलिस को धन्यवाद।’

@PeelPolice – where are you? You failed to protect Canadian Hindus.. Brampton Hindu Sabha temple

नेपियन के सांसद चंद्रा आर्या ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, ‘आज खालिस्तानी समर्थकों ने रेड लाइन क्रॉस कर दी। हिंदू सभा मंदिर के अंदर हिंदू-कनाडाई भक्तों पर हमला यह दिखाता है कि कनाडा में खालिस्तानी उग्रवाद कितना गहरा हो गया है। खालिस्तानियों ने हमारी कानून एजेंसियों में पूरी तरह से घुसपैठ कर ली है। ‘अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता’ के नाम पर खालिस्तानी चरमपंथियों को कनाडा में खुली छूट मिल रही है। मैं लंबे समय से कह रहा हूं, हमारे समुदाय की सुरक्षा के लिए हिंदू-कनाडाई लोगों को आगे आकर अपने अधिकारों का दावा करना होगा और राजनेताओं को जवाबदेह बनाना होगा।’

The acts of violence at the Hindu Sabha Mandir in Brampton today are unacceptable. Every Canadian has the right to practice their faith freely and safely.

Thank you to the Peel Regional Police for swiftly responding to protect the community and investigate this incident.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) November 3, 2024