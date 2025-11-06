VIDEO: अंडमान एक्सप्रेस में वेंडर ने यात्री को बेल्ट से पीटा, खाने पर ओवरचार्जिंग देने का क्या था विरोध

चेन्नई से वैष्णो देवी कटरा के बीच चलने वाली अंडमान एक्सप्रेस में एक यात्री को वेंडर ने बेल्ट से पीट दिया। यात्री ने खाने पर ओवरचार्जिंग लेने का विरोध किया था, जिससे आक्रोशित होकर वेंडर ने यात्री को पीटना शुरू कर दिया। इस दौरान मारपीट का वीडियो किसी बना कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद रेलवे ने जांच शुरू कर दी है।
झांसी। चेन्नई से वैष्णो देवी कटरा (Vaishno Devi Katra) के बीच चलने वाली अंडमान एक्सप्रेस (Andaman Express) में एक यात्री को वेंडर ने बेल्ट से पीट दिया। यात्री ने खाने पर ओवरचार्जिंग (overcharging) देने का विरोध किया था, जिससे आक्रोशित होकर वेंडर ने यात्री को पीटना शुरू कर दिया। इस दौरान मारपीट का वीडियो किसी बना कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद रेलवे (Railway) ने जांच शुरू कर दी है।
इंडियन रेलवे (Indian Railways) ने ट्रेन के अंदर बेचे जाने वाले पानी से लेकर खाने तक के रेट पहले ही निर्धारित किए हुए है। लेकिन ट्रेन में खाना-पानी देने वाले अलग-अलग वेंडर्स के ओवरचार्जिंग की लोग अक्सर आईआरसीटीसी से शिकायत करते रहते हैं। मगर इस बार तो बात शिकायत तक पहुंचे उससे पहले ही वेंडर ने पैसेंजर पर बेल्ट से मारना शुरू कर दिया। वेंडर ने यात्री को पूरे स्लीपर कोच में दौड़ा-दौड़ाकर पिटा। बताया जा रहा है कि यह मारमारी वेंडर के थाली पर ओवरचार्जिंग करने से शुरू हुई। जिसके बाद चेन्नई से वैष्णो देवी कटरा के बीच चलने वाली अंडमान एक्सप्रेस में क्लेश शुरू हो गया। मारमारी की इस हालत पर लोग भी जमकर सवाल उठा रहे है और रेलवे से कड़ी कार्रवाई का भी अनुरोध कर रहे हैं।
Jhansi, a passenger on the Andaman Express named Nihaal, crossed all lines of decency by objecting to being overcharged for food.
The catering staff could have thrown him off the moving train for such audacity, but being law-abiding citizens, they chose to only beat him… pic.twitter.com/2ibYjqc2VL
— THE SKIN DOCTOR (@theskindoctor13) November 5, 2025
पढ़ें :- 'हम यह केस लड़ेंगे...चुनाव आ रहे हैं, इसलिए यह सब होना ही था,' तेजस्वी ने कोर्ट के फैसले पर दी प्रतिक्रिया
110 रुपए की खाने की थाली दी जा रही थी 130 रुपए में
ट्रेन के स्लीपर कोच में सफर के दौरान एक पैसेंजर 110 रुपए वाली थाली को 130 रुपए में लेने से मना कर देता है। जिससे कैटरिंग सर्विस वाला वेंडर इतना ज्यादा भड़क जाता है कि वह उसकी बेरहमी से पिटाई कर देता है। वह पैसेंजर को पूरे स्लीपर कोच में भगा-भगाकर उसे पीटता है। जिसका नजारा कैमरे में कैद हो जाता है। वेंडर बेल्ट से उस शख्स को इतनी निर्दयता से पीट रहा होता है। जैसे उसमें इंसानियत नाम की चीज ही न हो। करीब 14 सेकंड का यह वीडियो इसी के साथ खत्म हो जाता है। रिपोर्ट्स के अनुसार, इस मामले में रेलवे ने भी जांच शुरू कर दी है।