Video: PSL खेल रहे खिलाड़ी ने आईपीएल को बताया बेस्ट टी20 लीग, पाकिस्तानी रिपोर्ट्स की बोलती हुई बंद

Video: PSL खेल रहे खिलाड़ी ने आईपीएल को बताया बेस्ट टी20 लीग, पाकिस्तानी रिपोर्ट्स की बोलती हुई बंद

Sam Billings on comparison between IPL and PSL: इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल दुनिया को दुनिया सबसे लोकप्रिय टी20 लीग मानी जाती है। यह भारत ही नहीं बल्कि अन्य देशों के क्रिकेट एक्सपर्ट्स कह चुके हैं। इसके बावजूद पीसीबी और पाकिस्तानी मीडिया के साथ-साथ उनके फैंस आईपीएल और पीएसएल की तुलना करते रहे हैं। हालांकि, इंग्‍लैंड के विकेटकीपर बल्‍लेबाज सैम बिलिंग्‍स ने दोनों लीग को लेकर ऐसा जवाब दिया है, जिसने पाकिस्तानी रिपोर्ट्स की बोलती बंद कर दी है।