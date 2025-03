Video : PM मोदी वनतारा वन्यजीव बचाव केंद्र शेर के शावक को दुलारते हुए नजर आए, विलुप्त होते जानवरों को देखा

जामनगर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने हाल ही में गुजरात दौरे पर जामनगर में स्थित वनतारा वन्यजीव बचाव केंद्र (Vantara Wildlife Rescue Center) का दौरा किया। अब पीएम मोदी (PM Modi) के इस दौरे का वीडियो सामने आया है, जिसमें वह शेर के शावक को दुलारते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में अनंत अंबानी (Anant Ambani) खुद उन्हें वनतारा की विजिट कराते हुए दिख रहे हैं।

Some more glimpses from my visit to Vantara in Jamnagar. pic.twitter.com/QDkwLwdUod — Narendra Modi (@narendramodi) March 4, 2025

पीएम मोदी ने वनतारा में अलग-अलग सुविधाओं का जायजा लिया और वन्यजीव अस्पताल का भी दौरा किया। उन्होंने पशु चिकित्सा सुविधाओं को भी देखा। बता दें कि यहां जानवरों के लिए एमआरआई, सीटी स्कैन, आईसीयू और दूसरी कई सुविधाओं हैं। वनतारा में जानवरों के लिए वन्यजीव एनेस्थीसिया, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, एंडोस्कोपी, दंत चिकित्सा, आंतरिक चिकित्सा सहित कई विभाग हैं।

An effort like Vantara is truly commendable, a vibrant example of our centuries old ethos of protecting those we share our planet with. Here are some glimpses… pic.twitter.com/eiq74CSiWx — Narendra Modi (@narendramodi) March 4, 2025

वनतारा में रेस्क्यू कर लाए गए हैं विलुप्त होते जानवर

वनतारा में पीएम मोदी (PM Modi) ने एक बड़ा अजगर, एक अनोखा दो सिर वाला सांप, दो सिर वाला कछुआ, विशाल ऊदबिलाव, बोंगो (मृग) और सील भी देखे। पीएम ने हाथियों को उनके जकूजी में देखा। अपनी विजिट में पीएम मोदी (PM Modi) ने एशियाई शेर के शावकों, सफेद शेर के शावकों, क्लाउडेड तेंदुए के शावकों सहित कई जानवरों को दुलार किया। यहां खास बात यह है कि यह सभी दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजाति के जानवर हैं।

Inaugurated Vantara, a unique wildlife conservation, rescue and rehabilitation initiative, which provides a safe haven for animals while promoting ecological sustainability and wildlife welfare. I commend Anant Ambani and his entire team for this very compassionate effort. pic.twitter.com/NeNjy5LnkO — Narendra Modi (@narendramodi) March 4, 2025

अनंत अंबानी की पहल है वनतारा का वाइल्ड लाइफ

प्रोजेक्ट बता दें कि वनतारा मशहूर उद्योगपति मुकेश अंबानी (Vanatara Famous Industrialist Mukesh Ambani) के बेटे अनंत अंबानी की पहल है। गुजरात के जामनगर में इसका 3 हजार एकड़ के क्षेत्रफल में इसे बनाया गया है। ‘वनतारा’ स्टार ऑफ दी फॉरेस्ट (‘Vantara’ Star of the Forest) के तहत जानवरों को रेस्क्यू कर उनकी देखभाल की जाती है। यह एक तरह से जानवरों के संरक्षण और बचाव का केंद्र है। वनतारा में 2 हजार से ज्यादा प्रजातियां और 1.5 लाख से ज्यादा बचाए गए विलुप्त होते संकटग्रस्त जानवर रहते हैं।