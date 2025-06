Video-Poonam Pandey बिकिनी पहन पूल किनारे पहुंची, बोल्ड तस्वीरों से उड़ाए फैंस के होश

Poonam Pandey Bold Look : मॉडल और एक्ट्रेस पूनम पांडे (Poonam Pandey) एक बार फिर अपने बोल्ड अंदाज़ से सोशल मीडिया पर छा गई हैं। हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर कुछ बेहद हॉट तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें वह पूल किनारे बिकिनी पहने हुए पोज देती नजर आ रही हैं। इन तस्वीरों के साथ पूनम ने कैप्शन में लिखा, "They brought the bark... I brought the bikini... perfect combo ", जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वह कितनी कॉन्फिडेंट और बेबाक हैं।