Video- 'प्रवेश वर्मा केमिकल को बताते थे जहर, आज खुद ही इसे यमुना से झाग हटाने के लिए डलवा रहे...' AAP का आरोप

Cleaning of Yamuna in Delhi: दिल्ली में यमुना की सफाई एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा रही है। सत्ता में आने से पहले भाजपा इस मुद्दे को ज़ोर-शोर से उठाती रही है। अब छठ पूजा से ठीक पहले यमुना की सफाई के मुद्दे पर सियासत गरमाने लगी है। मौजूदा विपक्षी आम आदमी पार्टी ने यमुना से झाग हटाने के लिए कथित तौर पर जहरीला केमिकल डलवाने का आरोप लगाया है।
दरअसल, दिल्ली आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है। इसके साथ पार्टी ने लिखा, ‘ढोंग और झूठ भाजपा की पहचान बन चुके हैं!!भाजपा मंत्री प्रवेश वर्मा कभी इसी केमिकल को ज़हर बताते थे, आज खुद ही ये केमिकल यमुना से झाग हटाने के लिए डलवा रहे। संजीव झा जी ने भाजपा की Propaganda Machinery को खुद मौके पर पहुंच कर किया EXPOSE…’
ढोंग और झूठ भाजपा की पहचान बन चुके हैं ‼️
भाजपा मंत्री प्रवेश वर्मा कभी इसी केमिकल को ज़हर बताते थे, आज खुद ही ये केमिकल यमुना से झाग हटाने के लिए डलवा रहे। @Sanjeev_aap जी ने भाजपा की Propaganda Machinery को खुद मौके पर पहुंच कर किया EXPOSE 👇 pic.twitter.com/yHtMJUk642
— Aam Aadmi Party Delhi (@AAPDelhi) October 16, 2025
आप विधायक संजीव झा ने एक्स पोस्ट में लिखा, ‘3 साल पहले, जब यही डी फार्मर कंसंट्रेट इस्तेमाल हुआ था, तब भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवेश वर्मा ने कैमरे के सामने खड़े होकर कहा था — “यमुना में ज़हर मिलाया जा रहा है!” और उस वक्त खूब ड्रामा किया गया, जनता को गुमराह किया गया। आज, दिल्ली में भाजपा सरकार है, और वही प्रवेश वर्मा मंत्री हैं। अब फिर वही डी फार्मर कंसंट्रेट यमुना में डलवाया जा रहा है।”
3 साल पहले, जब यही डी फार्मर कंसंट्रेट इस्तेमाल हुआ था, तब भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवेश वर्मा ने कैमरे के सामने खड़े होकर कहा था — "यमुना में ज़हर मिलाया जा रहा है!"
और उस वक्त खूब ड्रामा किया गया, जनता को गुमराह किया गया।
आज, दिल्ली में भाजपा सरकार है, और वही प्रवेश वर्मा… https://t.co/PwTdboWoUN pic.twitter.com/csRPLGoedL
— Sanjeev Jha (@Sanjeev_aap) October 15, 2025
झा ने आगे लिखा, “तो सवाल उठता है अगर यह जहर है, तो अब क्यों डाला जा रहा है? और अगर यह जहर नहीं था, तो फिर तब झूठ क्यों बोला गया? सच्चाई साफ़ है — भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र और उनके नेताओं का प्रोपेगंडा एक बार फिर जनता के सामने बेनकाब हो गया है।”