Video : बेंगलुरु में रैपिडो ड्राइवर ने महिला पैसेंजर को जड़ा जोरदार थप्पड़,सड़क पर हुई धड़ाम

Bengaluru Rapido Driver Slaps : बेंगलुरु (Bengaluru) के जयनगर इलाके से एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां रैपिडो बाइक टैक्सी (Rapido Bike Taxi) के एक ड्राइवर ने महिला सवारी को थप्पड़ मार दिया, जिससे वह सीधे जमीन पर गिर गई। ये घटना तीन दिन पहले की बताई जा रही है, लेकिन इसका वीडियो 16 जून को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक, महिला ने रैपिडो ड्राइवर (Rapido Driver) की तेज और लापरवाही से बाइक चलाने पर आपत्ति जताई। इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई।

इसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि ड्राइवर ने महिला को जोर से थप्पड़ जड़ दिया। वायरल वीडियो (Viral Video) में साफ देखा जा सकता है कि थप्पड़ इतना तेज था कि महिला सड़क पर गिर पड़ी।

A #Rapido driver in Jayanagar, #Bengaluru, attacked a woman after she confronted him about reckless driving. He slapped her so hard that she fell to the ground. The police have initiated an investigation. pic.twitter.com/2bEcSH8QI9

— Ashish (@KP_Aashish) June 16, 2025