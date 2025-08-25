VIDEO-‘सैयारा’ स्टार अनीत पड्डा एक्टिंग के अलावा इस कला में भी हैं माहिर, छुपे हुनर से फैंस को कराया रूबरू

मुंबई। मोहित सूरी (Mohit Suri) की फिल्म ‘सैयारा’ को रिलीज हुए 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। अभी तक लोगों पर इसका खुमार दर्शकों के सिर पर चढ़ा हुआ है। इस फिल्म के साथ जहां अहान पांडेय (Ahaan Pandey) ने अपना डेब्यू किया तो वहीं अनीत पड्डा ने भी अपने अभिनय से फैंस को हैरान किया है।

अब अपनी फिल्म को लेकर अहान और अनीत दोनों ही सुर्खियों में बने हुए हैं। सैयारा में अनीत पड्डा (Anit Paddda) के अभिनय की भी जमकर तारीफ हुई। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि अनीत सिर्फ अभिनय का ही नहीं, एक और हुनर रखती हैं और वो हुनर है सिंगिंग का। जी हां, अनीत एक बेहतरीन सिंगर भी हैं और हाल ही में वह अपना ये टैलेंट फ्लॉन्ट करती भी दिखीं।

बेहतरीन सिंगर भी हैं अनीत पड्डा

सोशल मीडिया पर अनीत पड्डा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपने पिता के साथ नजर आ रही हैं और अपना सिंगिंग टैलेंट फ्लॉन्ट कर रही हैं। इस वीडियो में अनीत पड्डा गिटार बजाते हुए अपनी ही फिल्म ‘सैयारा’ का टाइटल ट्रैक गुनगुनाती नजर आ रही हैं। इसमें उनके पिता भी उनका साथ देते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये वीडियो पोस्ट करते हुए अनीत ने कैप्शन में लिखा- ‘सिंगिंग को भले ही जंग लग गया हो, लेकिन प्यार को नहीं।’

वीडियो पर यूजर्स ने दिए रिएक्शन

अनीत पड्डा (Anit Paddda) के इस टैलेंट को देखने के बाद उनके फैंस बेहद खुश हैं, कई ने वीडियो पर रिएक्शन देते हुए एक्ट्रेस की सिंगिंग की तारीफ की। वीडियो पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा- ‘ये बहुत ही प्यारा है, मुझे ये बहुत अच्छा लगा और आप जन्नत की तरह खूबसूरत हैं।’ एक ने लिखा- ‘आपको तो सिंगर होना चाहिए।’ अनीत का एक और फैन कमेंट करते हुए लिखता है- ‘आपकी आवाज भी आपकी तरह प्यारी है। बहुत ही रिलैक्सिंग और सूदिंग।’ एक अन्य लिखता है- ‘मुझे नहीं पता था कि आप सैयारा का रीप्राइज वर्जन गाएंगी और आपने इसे बहुत ही प्यारा गाया।’

सैयारा का बजट और कलेक्शन

सैयारा की बात करें तो ये फिल्म 18 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। 45 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने भारत में 333.9 करोड़ और वर्ल्डवाइड 562.74 करोड़ का कलेक्शन करके सबको हैरान कर दिया और इसी के साथ ये साल 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई। ये फिल्म जहां चंकी पांडेय के भतीजे अहान पांडेय की डेब्यू फिल्म है, वहीं अनीत का तीसरा प्रोजेक्ट है। इससे पहले अनीत सलाम वेंकी और बिग गर्ल्स डोन्ट क्राई में अपने अभिनय का हुनर दिखा चुकी हैं।