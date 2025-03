Video-सौरभ राजपूत के ‘कातिल’ मुस्कान-साहिल ने कसौल में मनाई होली, बांहों में बांहें डाल लगाया रंग, देखें वीडियो

मेरठ। मेरठ सौरभ राजपूत के 15 टुकड़े कर मौत के घाट उतारने के बाद मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल शुक्ला शिमला और कसोल चले गए थे। काफी दिन तक घूमकर मौज-मस्ती की। कसौल में ही दोनों ने होली खेली। एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें दोनों रंगे हुए नजर आ रहे हैं। सौरभ के 15 टुकड़े करने के बाद साहिल के साथ मुस्कान ने खेली होली। सौरभ के कातिलों का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। वीडियो में साफ मुस्कान और साहिल की मस्ती दिख रही है। होली खेलते हुए दोनों के चेहरे पर कोई शिकन नहीं है।

म्यूजिक पर ‘कातिल’ जोड़ा थिरकता नजर आ रहा है।

Video- Saurabh Rajput's 'killer' Muskaan-Sahil celebrated Holi in Kasaul, applied colors while holding each other's arms, watch video pic.twitter.com/ABw2CjPSMB

— santosh singh (@SantoshGaharwar) March 21, 2025