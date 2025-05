Video: आवारा सांड ने की स्कूटी चोरी करने की कोशिश! CCTV कैमरा न होता तो लोग नहीं करते यकीन

The bull tried to steal the scooter Video: सोशल मीडिया पर आएदिन कई हैरान करने वाले वीडियो सामने आते रहते हैं। जिनमें कुछ वीडियो ऐसे भी होते हैं, जिनको देखकर अपनी आंखों पर भी भरोसा नहीं होता कि क्या ऐसा भी होता है? इसी कड़ी में एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें एक आवारा सांड एक स्कूटी को ले जाता हुआ नजर आता है।