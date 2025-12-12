Video : 70 के दशक में मुंबई के डॉन का बजता था डंका, अब उसकी बेटी को मिल रही है’ रेप और हत्या की धमकी’, मोदी-शाह से लगाई गुहार

मुंबई : 70 के दशक में जिस डॉन का नाम सुनते ही पूरा अंडरवर्ल्ड कांप उठता था। उसके नाम तूती पूरे मुंबई शहर में बोलती थी। आज उनकी बेटी का ऐसा हाल होगा, किसी को भी विश्वास नहीं हो सकता है। जीं, हां हम बात कर रहे हैं, मुंबई के मशहूर डॉन हाजी मस्तान (Don Haji Mastan) की बेटी का। जिनका एक हाल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस वीडियो में वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) और गृहमंत्री अमित शाह (Home Minister Amit Shah) से भावुक अपील करती हुई दिख रही हैं। अपने लंबित मामले पर ध्यान देने और न्याय दिलाने की अपील की है। वह लोगों से अपनी को वीडियो को पीएम और गृहमंत्री तक पहुंचाने के लिए मदद मांग रही हैं।

हसीन मस्तान मिर्ज़ा (Haseen Mastan Mirza) सत्तर के दशक के डॉन या फिर कहें कि मुंबई के पहले डॉन की बेटी हैं। अपनी वीडियो में उन्होंने नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) और गृह मंत्री अमित शाह (Home Minister Amit Shah) से मदद मांगी हैं। 11 दिसंबर, 2025 को पोस्ट किए गए इस वीडियो में हसीन मस्तान मिर्जा (Haseen Mastan Mirza) सफेद साड़ी पहने रसोई में खड़ी नजर आ रही हैं। वीडियो में वह अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए उन्होंने गुहार लगाई कि, मैं कई सालों से अपने मामले के बारे में बात कर रही हूं, लेकिन, कोई भी मीडिया इस पर गंभीरता से ध्यान नहीं दे रहा है। न ही मेरा समर्थन कर रहा है। इसलिए मेरी इच्छा है कि यह मामला प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह (Amit Shah) तक पहुंचे, हम महिलाएं इतने सालों से अपने अधिकारों के लिए लड़ रही हैं।

बलात्कार की कोशिश के आरोप

1970 के दशक में हाजी मस्तान मिर्जा ( Haji Mastan Mirza) मुंबई में एक बड़ा नाम थे। एक गैंगस्टर से फिल्म निर्माता बने। हसीन उनकी बेटी हैं और वो अपने दिवंगत पिता की विरासत और पारिवारिक संपत्ति के लिए लड़ रही हैं। हसीन मिर्जा (HaseenMirza) ने वीडियो में बताया कि जब तक वो जीवित रहेंगी, अपने अधिकारों के लिए लड़ती रहेंगी। उन्होंने कहा कि अब्बा, आपने सबको न्याय दिलाया। अब दुनिया आपकी बेटी की मदद करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी पहचान छुपाई गई, उनकी संपत्ति जब्त कर ली गई और उनके साथ बलात्कार और हत्या के प्रयास किए गए। हसीन मिर्जा (HaseenMirza) ने न्याय की मांग करने के साथ-साथ देश में सख्त कानूनों की भी मांग की है।

उन्होंने कहा कि मैं कहना चाहती हूं कि हमारे देश के कानून का बहुत दुरुपयोग हो रहा है। हमने अपने विरोधियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। अगर हमारे देश का कानून सख्त हो तो बलात्कार, हत्याएं नहीं होंगी और कोई किसी की संपत्ति नहीं हड़प पाएगा। उन्होंने यह राय व्यक्त की कि अगर देश का कानून मजबूत बना रहे तो लोग अपराध करने से पहले दस बार सोचेंगे।

लोगों का रिएक्शन

इस वीडियो ने हाजी मस्तान मिर्जा ( Haji Mastan Mirza) का नाम फिर से सुर्खियों में ला दिया है। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने इसका समर्थन किया है। कई लोगों ने पीएम मोदी और गृहमंत्री शाह को टैग करते हुए उनसे इस विवाद पर ध्यान देने का अनुरोध किया है। एक यूजर ने मजाक में लिखा कि प्लीज़ मोदी जी अमित शाह जी इनको जस्टिस दिलाएं। वहीं, एक अन्य यूजर ने कहा कि आपको अपने डैडी कर न्याय लेना चाहिए।